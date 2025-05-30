Tıbbiyeliler Sendikası kuruldu: Hekimin ve hekimliğin onurunu korumak için buradayız

Yeni bir sağlık sendikası daha kuruldu. Tıbbiyeliler Sendikası, kuruluşunu düzenlediği basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu. İlk ziyaretini Anıtkabir'e yapan yeni sendikanın genel başkanı Ziya Aygün basın toplantısında konuştu. Bugün Türkiye’de hekimlerin; yoğun çalışma koşulları, artan şiddet olayları, değersizleştirilen emek ve itibarsızlaştırılmaya çalışılan meslek algısıyla baş etmeye çalıştığını ifade eden Aygün "Hekimlerin en temel hak talepleri görmezden geliniyor; buna istinaden sorunlar derinleşiyor ve maalesef çözümler öteleniyor. Bu sorunlar gittikçe yalnızlaşan ve suskunlaşan bireyleri adeta sessiz bir kalabalığa dönüştürüyor.

Toplumun gıpta ile bakıp örnek alması gereken bu ülkenin en aydınlık, en ahlaklı ve en merhametli çocukları, maalesef ki yine bu ülkenin en çok hakarete maruz kalıp, hor görülen ve tüm bunlar yetmezmiş gibi bazı egoların da doyurulması için adeta hedef tahtasına haline getiriliyor. Tüm bu karamsarlığın içinde gücümüzü yine kendi içimizde bulduk ve Tıbbiyeliler Sendikası'nı kurduk" dedi.

'MESELE SADECE MADDİYAT DEĞİL'

Suni gündemlerin, ayrıştırıcı tartışmaların, politik kutuplaşmaların dışında bir çizgide; yalnızca hekim odağında çalışan, mesleğin itibarını öne çıkaran, çözüm üreten, hakkı cesaretle savunan bir sendika hayal ettiklerini belirten Aygün, "Bu sadece bizim değil, hizmet verdiğimiz milyonlarca insanın hakkı. Sistemin tüm yükünü taşıyanlar olarak sorumluluğumuzu biliyoruz, ama bu yükün daha adil paylaşılmasını istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, hekimliğin meselesi yalnızca maddiyat değildir. Sorunlarımızı maddiyat üzerinden okumaya çalışan çıkar odaklarının çok ötesindeyiz. Biz hekimin ve hekimliğin onurunu korumak için buradayız" diye konuştu.

Aygün son olarak şunları söyledi: "Hiçbir ideoloji, hiçbir etiket, hiçbir siyasi kimlik biz hekimlerin yaşadığı gerçekleri görünmez kılamaz. Çünkü bizim tek bir gündemimiz var: Hekimlik"