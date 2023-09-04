TİS görüşmelerinde kreş, ulaşım, yemek yardımları es geçildi! Derya Uğur: Sağlıkçıların istemleri yine görmezden gelindi

Yayınlanma: 04.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.09.2023 - 03:23

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, hakem heyetinin memur zammı kararına tepki gösterdi.

(Kubilay Yalçınkaya)

Yalçınkaya, “Sağlık emekçisinin beyaz reformla kazandığı birkaç kuruşluk gelirinin eriyeceğini” kaydetti. Sağlık bakanının söylediğinin aksine asistan hekimlerin hâlâ nöbet ertesi gece 12’ye kadar çalıştırıldığını icap nöbeti ücreti de almadıklarını söyledi. Yalçınkaya, “İcap ücreti, TİS görüşmelerinde çözülmeyecek sorun değildi. Hâlâ ‘yapacağız, edeceğiz’ vaatleriyle sağlıkçılar oyalanıyor. Kreş, yemek sorununu görememişler. Hekimlerin vergi dilimi sorunu da çözülemedi” dedi.

(Derya Uğur)

‘KAZANIM SIFIR’

Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur da masaya oturan yetkili konfederasyonun kendi istemlerinin bile hiçbirini alamadığına dikkat çekti. Uğur, şunları kaydetti:



“2024 yılı enflasyon rakamlarını altında rakamlarla, 2024-2025’de de açlığa mahkûm edilen sağlık çalışanlarının ‘çocukları için 7 gün 24 saat kreş ve anaokulu hizmeti sağlanması’ gibi en basit talepleri bile görmezden gelindi. ‘Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yapılan tüm ödemelerin emekliliğe yansıtılarak tek kalemde ödenmeli’ istemleri masaya koyulmadı. Uzun uzun yaptıkları toplantılarda masada neyi konuştular anlamak mümkün değil. İktidar-hakem kurulu-yandaş konfederasyon işbirliğinde sağlık çalışanlarının kazanımı sıfır. Sağlık çalışanları yine görmezden gelindi.”