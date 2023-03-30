Torba yasayla askerliğini bile yapmamış emekçiler çatışma bölgesine gönderilebilecek

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 04:00

AKP grubunun geçen hafta TBMM’ye sunduğu 38 maddelik torba yasa teklifi TBMM’de görüşülmeye başlanacak. Torba yasanın kabul edilmesi durumunda 27. Madde uyarınca 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli de TSK veya jandarma emrinde yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirilebilecek.

Düzenleme ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın harekât ve benzeri ihtiyaçları kapsamında yurt içi ve yurt dışında iki aya kadar görevlendirilme yapılabileceğini belirten Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “25-30 yaş arası askerliğini dahi yapmamış sağlık emekçileri bu görevlendirmeler kapsamında mağdur olduğu gibi TSK’den Sağlık Bakanlığı’na geçen profesyonel askeri sağlık personeli sivil hizmetlerde kullanılıyor” dedi.

(Kubilay Yalçınkaya)

Yalçınkaya, Genelkurmay’a bağlı sağlık tesislerinin 2016’da Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi sonrası yaşanan sistem bozukluğuna “Askeri sağlık sisteminin binlerce askeri hekim kamu sağlık kurumlarında sivil halka sağlık hizmeti sunarken sivil sağlıkçıların askeri çatışma bölgesinde askeri personele hizmet vermesi bekleniyor” diyerek tepki gösterdi.

‘PERSONEL YETERSİZ’

“Yaşadığımız felaket bizlere askeri sahra hastaneleri ve askeri sağlık personeli olmadan büyük felaketlere zamanında müdahale edemeyeceğimizi bir kez daha göstermişken hala yanlışta ısrar ediliyor” diyen CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin ise “Tasarının 27’inci maddesiyle sözleşmeli sağlık personellerinin yurtiçi ve dışındaki TSK harekâtları ile salgın hastalıklarda geçici olarak görevlendirilmesi düzenlenmektedir. Bu madde öncelikle personel yetersizliğindeki durumu açıkça göstermektedir” ifadelerini kullandı.

‘KALICI ÖNLEMLER GEREKLİ’

TSK’nin yurt içi ve dışındaki tüm faaliyetlerinde askeri tababet eğitimi almış askeri hekim ve sağlık personellerinin görevlendirilmesi gerektiğini belirten Şahin, “Sivil sağlık personellerinin askeri operasyonlarda geçici dahi olsa görevlendirilmesi hayati tehlikeye yol açacaktır” dedi.

(Fikret Şahin)

Şahin şöyle konuştu:

“Yapılması gereken OHAL KHK’si ile kapatılan askeri hastanelerin yeniden operasyonel hale gelmesi için GATA’nın yeniden kurulması ve askeri hastanelerin ordumuza devredilmesidir. Sistemdeki eksiklikleri geçici kapatmaktansa, kalıcı önlemlerin düşünülmesi gerekmektedir”