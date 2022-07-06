Dr. Ekrem Karakaya kimdir? Ekrem Karakaya'ya noldu? Doktor Ekrem Karakaya hakkında bilgiler...
Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek öldürüp intihar etti. Hayatını kaybeden Ekrem Karayakaya kimdir?
Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek yaraladı. Saldırgan, ardından aynı tabancayla kendi kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu. Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yaşamını yitirdi. Yaşanan acı olayın ardından yaşamını yitiren Ekrem Karakaya kimdir?
EKREM KARAKAYA KİMDİR?
Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapıyordu.
Ekrem Karakaya Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde başladı. Ardından Özel Melikgazi Hastanesi (2011 - 2011), Özel Avrupa Hastanesi (2011 - 2011), Özel Dünyam Hastanesi (2011 - 2013), Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (2013 - 2020) ve son oalrak Konya Şehir Hastanesi'nde görev aldı.
Ekrem Karakaya, 6 Temmuz 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayata gözlerini yumdu. Saldırganın, başka bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
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