TTB Ata'nın huzuruna çıkıyor

Yayınlanma: 13.03.2025 - 12:02

Güncelleme: 13.03.2025 - 12:40

TTB 14 Mart Tıp Bayramı'nda Atatürk'ü unutmadı. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap ve TTB Merkez Konseyi üyeleri yarın saat 09.30’da beyaz önlükleri ile Anıtkabir’de olacak. 12:30'da ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması düzenlenecek.

Öte yandan TTB Başkanı Prof.Dr. Alpay Azap hekim meslektaşları için, "Sevgili meslektaşlarımız sizler umut elçilerimizsiniz.Hep birlikte bir umudu büyütmeye,umut olmaya çalışıyoruz,bunu başarabileceğimize yürekten inanıyoruz. 14 Mart hepimize kutlu olsun" mesajinı iletti.