TTB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına tepki yağdı: Bu karar kabul edilemez

Yayınlanma: 02.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.12.2023 - 03:00

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yöneticileri, dayanışma amacıyla TTB’yi ziyaret ederek “TTB’nin örgütsel yapısına müdahale niteliğinde olan hukuksuzluğu kabul etmiyoruz, TTB’nin yanındayız” dedi.

Genel Sağlık-İş Genel Sekreteri Gazi Çeliker ise “TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması, siyasi bir karardır. Halk sağlığı ve sağlık emekçileri için vazgeçilmez bir kuruma karşı alınan bu karar kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’e konuşan SES İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya ise “TTB bizim için bir meslek örgütü olmanın ötesinde bir emek örgütüdür. Bu nedenlede iktidarın hedefinde. En temel haklarımıza bir saldırıdır” dedi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) eski yönetim kurulu üyesi Taner Balbay ise “Bu doğru bir karar değil. Ben de TTB’nin birçok fikrine katılmıyorum. Kurum olarak da katılmıyorduk. Ancak seçimle gelen kişilerin seçimle ayrılması uygundur. Bu bir kayyum atama yöntemidir, bu da doğru değildir” ifadelerini kullandı.