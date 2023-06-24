TTB ve SES Hatay'da sorunlarla boğuşan Defne Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti: Elektrikler kesiliyor
İktidarın gövde gösterisiyle açtığı Hatay Defne Devlet Hastanesi’ndeki eksikler bitmiyor. Hastanede, acil müdahale için ekipman yok. Sık sık elektrik kesiliyor. Kadın doğum uzmanı olmasına karşın doğumhane bulunmuyor.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri inşaat devam ettiği halde açılışı yapıldığı gerekçesiyle gündemde olan Hatay Defne Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.
Hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının ziyaret edildiği programda hastanede yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. TTB’den ziyaret sonrası yapılan açıklamada hastanede yaşanan sorunlara dikkat çekildi.
Açıklamada şu tespitlere yer verildi:
Hastane yolunun dar ve virajlı olması, acil hastaların hastaneye ulaşımı için sorun oluşturuyor.
- Acil alanı sıradan bir poliklinik odasıdır ve alanda sık sık elektrik kesiliyor.
- Acil müdahale ekipmanı olmamasına karşın acil vakaların alınması, müdahalelerin yetersiz kalmasına yol açmakta.
- Triyaj yapılamaması nedeniyle hastaların öncelenmesinde sorunlar oluşuyor.
- Güvenlik işçisi sayısı yetersiz. Beyaz Kod verilecek bir sistem bulunmuyor.
- Kadın doğum uzmanı olmasına karşın doğumhane ve araç-gereç bulunmamakta; normal doğum dahi yapılamamakta.
BESLENME SORUNU VAR
- Yemekler doyurucu değil. Hastaneye herhangi bir toplu ulaşım olmaması soruna yol açıyor.
- Nöbetle çalışmak durumunda olan hekimler/sağlık emekçileri için dinlenme odası yoktur.
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