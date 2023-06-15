Açılışını Erdoğan yapmıştı: Hatay Defne Devlet Hastanesi eksik dolu

Yayınlanma: 15.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.06.2023 - 03:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da 22 Mayıs’ta açılan Defne Devlet Hastanesi Hastanesi iddia edilenden çok kısıtlı bir alanda hizmet veriyor.

Son olarak geçen hafta jeneratörü olmadığı için elektrik kesintisi yaşanan hastane hakkında Cumhuriyet’e konuşan Türk Tabipleri Birliği Hatay Koordinatörü Dr. Ali Kanatlı, “Mevcut yapıya bu haliyle hastane diyemeyiz. Bir an önce eksiklikleri giderilmeli” dedi.

Hatay’da, 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi eksikliklerine rağmen 22 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla açıldı. Açılışın üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine karşın hastanede acil servis yalnızca poliklinik içinde küçük iki odada hizmet verirken, hastanede yoğun bakım servisi, ameliyathane, yataklı servis, dinlenme odaları, personel lojmanı, başhekim ve idari yetkili odası bulunmuyor.

(Ali Kanatlı)

‘İKİ SAAT ELEKTRİK KESİLDİ’

Gazetemize konuşan ve bir yapının hastane olması için bazı asgari gereksinimleri karşılaması gerektiğine dikkat çeken TTB Hatay Koordinatörü Dr. Ali Kanatlı, “Acil servis olmayan yer hastane değil polikliniktir” dedi.

Mevcut eksikleriyle hastanenin kritik birçok durumda yetersiz kaldığına dikkat çeken Kanatlı şunları söyledi:

“Biz asla hastaneye karşı değiliz. Aksine depremden bir yıl önce bu bölgeye hastane açılması için Hatay Tabip Odası olarak eylem yaptık. O eylemde de 'Deprem olursa Defne halkı nereye gidecek' dedik. Geçen hafta jeneratör olmadığı için 2 saat elektriksiz kalındı. Mevcut yapı doğuma ve kalp krizi gibi durumlara müdahale edebilmeli. Görevlendirme ile gelen sağlık personeline acilen lojman yapılmalı çünkü bölgede kalacak yer yok. Otopark olmadığı için hastane önünde kuyruklar oluşuyor. Süreç bir an önce hızlandırılmalı.”

(Hastanenin bazı bölümlerinde inşaat çalışmaları sürüyor.)