TTB’de seçim maratonu başlıyor

Yayınlanma: 28.06.2024 - 08:33

Güncelleme: 28.06.2024 - 08:34

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 76. Büyük Kongresi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda başlıyor. İki dönemdir TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevini yürüten ve iki dönem kuralı nedeniyle bu kongrede aday olmayan Şebnem Korur Fincancı bugün veda konuşmasını yapacak. Pazar günü ise yeni başkan ve yeni yönetim seçimi yapılacak. 65 tabip odasından 487 delegenin oy kullanacağı kongrede yeni yönetim için üç liste yarışacak. Bunlar: Etkin Demokratik TTB (ED TTB), Tabip Odaları İnisiyatifi ve Çağdaş Türk Hekimleri Birliği.

'TAMAMEN DEĞİŞMELİ'

Yeni yönetimin belirleneceği kongrede yarışacak üç gruptan biri olan ve kendini sol ve sosyalist olarak tanımlayan hekimlerin oluşturduğu Etkin Demokratik TTB’nin adayı Pınar Saip, iktidarın TTB’yi kriminalize ederek kapatma, yasayı değiştirerek bölme gibi formüllerde başarılı olmadığı için seçim işbirlikleri yoluyla ele geçirip pasifize etmek istediğinin altını çizdi. Saip, “Hekimlerin özlük hakları ve toplumun sağlık hakkına ilişkin birçok olumsuz uygulama TTB’nin yürüttüğü mücadelelerle engellenmiştir” dedi. Tabip Odaları İnisiyatifi ile birleşmeye ilişkin de konuşan Saip, “Bu umudumuzu hiç kaybetmiyoruz. Son ana kadar mümkün olduğunu ve bunun tarihsel bir sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz. Çünkü iki farklı liste iktidar listesinin kazanmasına yol açabilir dedi. Saip sözlerini şöyle noktaladı: “ED TTB sağlığın bir hak olduğunu ve kamu tarafından ücretsiz olarak verilmesi gerektiğini yıllardır savunmuştur. Var olan sağlık sisteminin tamamen değişmesi gerekmekte.”