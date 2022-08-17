Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den vergi paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından esnaf, girişimci ve yurtaşlara sağlanan vergi kolaylığını anlatan paylaşımda bulundu. Nebati "işletmeleri desteklemeye devam ediyoruz." dedi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla vergilerde sağlanılan kolaylıkları paylaştı.
3 ayrı fotoğrafla ve "Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz" açıklamasıyla paylaşılan tweette '9 maddede esnafa ve işverene sağlanan vergi kolaylığı', 'tüketiciye sağlanan vergi kolaylıkları' ve '6 maddede yatırımcıya sağlanan vergi kolaylıkları' sıralandı.
Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz. pic.twitter.com/eDqYEVOPwB— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) August 17, 2022
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