Tunceli'de dağdan kopan kayanın isabet ettiği kamyonetteki kişi öldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dün hareket halindeki kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti.

AA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 15:00
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Tunceli-Ovacık kara yolu Aşağıtorunoba köyü mevkisinde V.Y'nin kullandığı 23 BU 109 plakalı kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu yaralanan araçtaki Ekber Soylu (69) Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ovacık'taki Munzur Baba Cemevi'nin morguna gönderilen Soylu'nun cenazesi yarın ilçe mezarlığında toprağa verilecek.


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