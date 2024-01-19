Tunceli'nin köylerinde yol açma çalışmaları sürüyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.

AA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 11:25
Tunceli'nin köylerinde yol açma çalışmaları sürüyor
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Ovacık'ta bir süre önce etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı bazı bölgelerde 1,5 metreye ulaştı.

Tabiatın beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, Munzur ve Mercan dağları eteğindeki birçok köyün yolu da ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler de bu yerleşim yerlerine ulaşımı sağlamak için üç gündür arazide zorlu mesai yapıyor.

Ekipler, Arslandoğmuş, Isıtma, Çambulak ve Pardi köylerinin karla kaplı yollarında çalışma gerçekleştirdi.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu köy yolları, ekiplerin zorlu mesaisiyle ulaşıma açıldı.


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