Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney: Eczacılar tükenme noktasına geldi

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 17:28

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 17:28

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, eczacıların içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz ve ilaç yoklukları gibi sorunlara dikkat çekmek amacıyla 27 Kasım’da Ankara’da “Büyük Eczacı Mitingi” yaptıklarını hatırlattı.

Üney, bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“14 yıl aradan sonra 20 bini aşkın meslektaşımızla alanları doldurduk, son yılların en çok ses getiren meslek mitinglerinden birini gerçekleştirdik. Mitingimizi izleyen süreçte Türk Eczacıları Birliği olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, TİTCK gibi kamu kurumlarıyla üst düzey görüşmeler gerçekleştirdik. Sorunlarımızı birinci ağızdan en net haliyle ifade ettik. Çözüm önerilerimizi aktardık. Kamu otoritesinin eczacıların içinde bulunduğu bu varlık yokluk mücadelesine, yaşadıkları sıkıntılara kayıtsız kalmayacağına inanmak istiyoruz. Ama biz eczacıların dayanma gücünün de bir sınırı var ve biz o gücün sonuna gelmiş durumdayız. Ekonomik sorunlarımıza ilaç yoklukları da eklenince hem ekonomik hem de psikolojik olarak sözün bittiği yere geldik. Acilen önlem alınmazsa iflas eden ve kapanan eczaneleri görmemiz artık tamamen an meselesidir.”