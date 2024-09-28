Türk Hemşireler Derneği Başkanı Özbaş Türkiye'deki hemşire açığına dikkat çekti

Yayınlanma: 28.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.09.2024 - 04:00

Türk Hemşireler Derneği Başkanı Doç. Dr. Azize Atlı Özbaş, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede Türkiye’deki hemşire açığına dikkat çekti. Hemşire sayısının Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkelerinin gerisinde kaldığının altını çizen Özbaş, “Tedarikçi ülke dediğimiz ülkeler var ve biz tedarikçi ülke olmak istemiyoruz. Gitmelerinin en temel nedeni kendilerini burada değerli hissetmemeleri” diye konuştu.

İşyerlerinde ciddi bir şiddet olduğunun altını çizen Özbaş, “Bu şiddet yalnızca hasta yakınından değil yönetici ve diğer meslek mensuplarından da geliyor. Ara vermeden 24 saat mesailerle bizim öğrettiğimiz hemşireliği de yapamıyorlar. Başka mesleklerin yapması gereken işler, eczaneye ilaç almaya gidip gelmeler gibi bir sürü iş yaptırılıyor” dedi.