Türk Tabipleri Birliği açıkladı: Haziran’da 229 hekim yurtdışı için belge aldı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Son olarak Konya Şehir Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya tabancayla başından vurularak öldürüldü. Saldırgan aynı tabancayla intihar etti.

Sağlık Bakanlığı doktorların isteklerine kulaklarını kapatıyor. Yetişmiş doktorlar ise yoksullaşma, ağır çalışma koşulları ve önlenemeyen sağlıkta şiddet nedeniyle çözümü “göç etmekte” buluyor.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TBB) verilerine göre haziranda 229 doktor yurtdışında çalışabilmek için “iyi hal belgesi” aldı.

Yılın ilk altı ayında bu belgeyi alan doktor sayısı 1171, ikinci altı ayında 1709 oldu.