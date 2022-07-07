Genel başkanlardan Konya Şehir Hastanesi'ndeki saldırıya sert tepki: Yeter Artık

07 Temmuz 2022 Perşembe, 02:05

Konya Şehir Hastanesi’nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya’yı tabancayla başına ateş ederek yaraladı. Saldırgan, ardından aynı tabancayla kendi kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu. Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yaşamını yitirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesine sert tepki gösterdi.

Genel başkanların sosyal medya hesaplarından verdiği tepkiler şöyle:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’ öğüdüyle inşa edilen devlet geleneğimiz, bugün; ne hastanedeki doktorumuzu, ne ofisindeki avukatımızı, ne de bir kadını koruyamayan beceriksiz bir anlayışa mahkûm durumda. Böyle devlet yönetilmez. Başımız sağ olsun…”

"SALDIRGAN KADAR SİZ DE SORUMLUSUNUZ"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: “Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktorumuz Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Sen bu ülkenin doktorlarına "git" dersen, Sağlık Bakanın sağlıkta şiddeti sadece kınamakla yetinirse sonuç bu olur! Saldırgan kadar siz de sorumlusunuz.”

"YETER ARTIK"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: “Sayın Bakan, bu cinayet sizin yarattığınız doktor düşmanı iklimde işlendi. Türk doktorlarını ezen, sömüren, dışlayan ve ülkesinden gönüllü sürgüne yollayan bir zihniyeti temsil ediyorsunuz. Kendinizi kral, yurttaşları köle zannediyorsunuz. Yeter Artık.”

"TÜRKİYE’Yİ ÖFKEDEN VE ŞİDDETTEN ARINDIRMAK HAYAT MEMAT MESELESİDİR"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Artık ne diyeceğimi bilemiyorum, çok çok üzgünüm. Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya görevi başında katledildi. Canımızı emanet ettiğimiz doktorlarımızın can güvenliği yok. İktidara sesleniyorum; şiddeti durdurun. Hekim Ekrem Karakaya’nın acısını yaşarken bir acı haber de İstanbul’dan geldi. Bürosunda öldürülen avukat Servet Bakırtaş’a ve müvekkili Öznur Tufan’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye’yi öfkeden ve şiddetten arındırmak hayat memat meselesidir.”

"ŞİDDETE KARŞI ÖNLEM VE SORUMLULUK ALMAYAN HER MAKAM BU KATLİAMDAN SORUMLUDUR"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Sağlıkta şiddetten, sağlıkta vahşete! Hastane personelinin can güvenliğini sağlayamayan, şiddete karşı önlem ve sorumluluk almayan her makam bu katliamdan sorumludur. Ekrem Karakaya”

"CAYDIRICI CEZALAR YALNIZCA ŞİDDETİ ENGELLEYEBİLİR"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Son zamanlarda ne yazık ki şiddet haberlerine daha fazla şahit oluyoruz. Son olarak Konya’da bir doktor ve poliklinik sekreteri ile İstanbul'da bir avukat silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Şiddet, pek çok yönden mücadele edilmesi gereken toplumsal bir sorundur. Özellikle son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelen şiddet sağlık sistemimiz için de bir tehdit haline gelmiştir. Fakat can güvenliği riskiyle mesleklerini icra etmeye gayret eden sağlık çalışanlarının sesi tüm bu olanlara rağmen duyulmuyor. Sağlık çalışanları sağlık sistemimizin temel direğidir. Bu direk artık sallanıyor! Hükümet, olan biteni görmezden gelip ‘giderlerse gitsinler’ diyerek sağlıkçılara rest çekeceğine sorunları çözmek için biran evvel somut adımlar atmalıdır. Bilinmelidir ki şiddet sosyal ve ekonomik temelleri olan bir sorundur ve yalnızca kanunlarla bitirilebilecek bir şey değildir. Caydırıcı cezalar yalnızca şiddeti engelleyebilir. Şiddeti bitirmek istiyorsak şiddeti ortaya çıkaran faktörlere çözüm bulmalıyız. Şiddeti ortaya çıkaran faktörler çözülmeden şiddet sorununa çözüm bulmak da mümkün değildir.”