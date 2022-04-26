Türk Toraks Derneği'nden Covid-19 çağrısı: 'Önlemleri devam etmeli'

26 Nisan 2022 Salı, 13:31

Türk Toraks Derneği'nden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), dünyada vaka sayısının bir aylık düşüşünün ardından 7-13 Mart arasında haftalık vaka sayısının küresel çapta yüzde 8 arttığını açıkladığına işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin Genel Başkanı Prof. Dr. Bahriye Oya İtil, Türkiye'yi yeni bir dalganın bekleyebileceğine dair uyarılarda bulundu.

İtil, "Dünya Sağlık Örgütü, bu tablonun buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu belirtiyor. Bu uyarıyı akılda tutarak toplu taşıma, sağlık kuruluşları ve kapalı alanlarda maske kullanılmaya devam edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz" ifadesini kullandı.

Kamu ve özelde ücretsiz olarak teste ulaşılmasının, hatta hızlı testlerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten İtil, Covid-19'un halen uluslararası öneme sahip acil halk sağlığı durumunu koruduğunu kaydetti.

Sars CoV-2 virüsünün henüz ekolojik nişini oluşturmadığını, halen öngörülemeyen viral evrime sahip olduğunu aktaran İtil, Dünya Sağlık Örgütü'nün tüm dünya ülke nüfuslarının yüzde 70'inin tam doz aşıyla aşılanmasını önerdiğini aktardı.

Prof. Dr. İtil, Türk Toraks Derneği olarak bazı önlemlerin devam etmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aşılanmanın yaygınlaştırılmasını, semptomatik vakalarda PCR testinin yapılması ve testin ulaşılabilirliğinin kolaylaştırılmasını, hızlı testlerin yaygınlaştırılmasını, PCR pozitif olguların temaslılarının izleminin devam etmesini, toplu taşıma sağlık kuruluşları ve kapalı alanlarda maske takılarak önlemlere devam edilmesini öneriyoruz."

"HIZLI TESTLER YAYGINLAŞTIRILARAK TANININ KOLAYLAŞTIRILMASI HEDEFLENMELİDİR"

Türk Toraks Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı da Covid-19 test sayısının azaltılmasının virüsün takibini zorlaştırdığına dikkati çekti.

Test yapılmasından kaçınılmaması ve hızlı testlerin yaygınlaştırılarak tanının kolaylaştırılmasının hedeflenmesi gerektiğini belirten Dilektaşlı, "Semptomu olan hastalarda kamu ve özelde ücretsiz teste ulaşmanın kolaylaşması da vaka saptanmasını ve verilere ulaşmayı kolaylaştıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.