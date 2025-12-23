Türkiye’de en sık görülen 7 vitamin eksikliği ve alınması gereken önlemler

Türkiye’de ve dünyada giderek yaygınlaşan vitamin eksiklikleri, birçok kronik hastalık ve rahatsızlığın temel nedenleri arasında yer alıyor. Beslenme alışkanlıklarının bozulması, hazır gıda tüketiminin artması, toprak fakirleşmesi ve güneş ışığından yeterince faydalanılamaması vitamin eksikliklerini tetikleyen başlıca nedenler arasında gösteriliyor.



Yapılan araştırmalar, Türkiye’de özellikle D vitamini ve B12 eksikliğinin yaygın olduğunu ortaya koyuyor. İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. İrem Özçelik, vitamin eksikliklerinin çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini belirterek, düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti.

KENDİNİZİ İYİ HİSSETSENİZ BİLE KONTROLLERİNİZİ YAPTIRIN

Vitamin eksikliklerinin sessiz seyredebildiğini ifade eden Özçelik, "Kişinin kendini iyi hissetmesi vitamin eksikliği olmadığı anlamına gelmez. Bu nedenle düzenli kan tahlilleri yaptırılmalıdır. Ayrıca vitamin takviyeleri mutlaka doktor veya diyetisyen kontrolünde kullanılmalıdır" dedi.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ YAYGIN

Türkiye’de D vitamini eksikliğinin oldukça sık görüldüğünü belirten Özçelik, bu durumun kemik erimesi, kas-eklem ağrıları, bağışıklık sisteminde zayıflık ve yorgunluk gibi sorunlara yol açtığını ifade etti. Özçelik, güneşten yeterince faydalanmanın ve gerekli durumlarda takviye kullanılmasının önemine değindi.

B12 EKSİKLİĞİ UNUTKANLIĞA YOL AÇABİLİYOR

B12 vitamini eksikliğinin özellikle vejetaryenler ve ileri yaş grubunda sık görüldüğünü belirten Özçelik, "B12 eksikliği kansızlık, unutkanlık, el ve ayaklarda uyuşma gibi nörolojik belirtilerle kendini gösterebilir" diye konuştu.

DEMİR EKSİKLİĞİ KADINLARDA DAHA SIK

Demir eksikliğinin özellikle kadınlar ve çocuklarda yaygın olduğunu söyleyen Özçelik, bu durumun halsizlik, saç dökülmesi ve çarpıntıya neden olabildiğini ifade etti. Demir emiliminin C vitaminiyle artırılabileceğini de sözlerine ekledi.

C VİTAMİNİ BAĞIŞIKLIK İÇİN ÖNEMLİ

C vitamini eksikliğinin bağışıklık sistemini zayıflattığını belirten Özçelik, sigara içenler ve stres altında olan bireylerin bu vitamine daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

A VİTAMİNİ GÖZ SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

A vitamini eksikliğinin gece körlüğü ve bağışıklık sorunlarına yol açabildiğini belirten Özçelik, dengeli beslenme ile bu eksikliğin önlenebileceğini söyledi.

FOLİK ASİT GEBELİKTE HAYATİ ÖNEME SAHİP

Folik asit eksikliğinin gebelikte ciddi sorunlara neden olabileceğini vurgulayan Özçelik, gebelik planlayan kadınların mutlaka folik asit takviyesi alması gerektiğini belirtti.

K VİTAMİNİ KANAMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

K vitamini eksikliğinin kanama eğilimine yol açabileceğini ifade eden Özçelik, özellikle uzun süre antibiyotik kullanan bireylerin bu açıdan dikkatli olması gerektiğini söyledi. Uzm. Dr. İrem Özçelik, vitamin eksikliklerinin erken teşhisle kolaylıkla tedavi edilebileceğini belirterek, bilinçsiz takviye kullanımından kaçınılması gerektiğini sözlerine ekledi.