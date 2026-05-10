Türkiye’de en sık görülen ruhsal sorunlar: Depresyon ve kaygı bozuklukları

Ruh sağlığı, bireyin yalnızca psikolojik bir hastalığının olmaması değil; yaşamın getirdiği stresle baş edebilmesi, üretken olabilmesi ve sosyal yaşam içinde dengeli bir şekilde var olabilmesi anlamına geliyor. Ruh Sağlığı Farkındalık Ayı kapsamında değerlendirmelerde bulunan psikiyatri uzmanı Dr. Çağlar Açıkgöz, Türkiye’de ruhsal sorunların giderek daha görünür hale geldiğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 12 ay içerisinde yetişkinlerin yüzde 17.4’üne herhangi bir ruhsal hastalık tanısı konuldu. En sık görülen rahatsızlıkların başında yüzde 9’la depresyon, yüzde 5.8’le kaygı bozuklukları geliyor.

ETKENLER ÇEŞİTLİ

Açıkgöz, ruh sağlığını etkileyen faktörlerin oldukça çeşitli olduğuna işaret ederek travmalar, yoğun stres, sosyal destek eksikliği, ekonomik sorunlar, hastalıklar, ve uyku düzensizliklerinin etkili olduğunu ifade etti. Açıkgöz, belirtileri şöyle sıraladı: “Sürekli mutsuzluk hissi, isteksizlik, uyku ve iştah değişiklikleri, dikkat dağınıklığı, çabuk sinirlenme, sosyal çevreden uzaklaşma ve daha önce keyif alınan aktivitelere ilgisizlik önemli sinyaller arasında yer alıyor.”