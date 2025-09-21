Türkiye'de her 2 erkekten ve her 4 kadından biri sigara içiyor

En önemli sağlık sorunlarından ve bağımlılıklardan biri olan sigara kullanımını önleme konusunda Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde çalışmalar yapılıyor. Sigarayı bırakmak için hastaneye gelenlerin bağımlılık düzeyini belirlemek için 'fagerström nikotin bağımlılığı testi' yapılıyor. Test sonuçlarına göre, hastalara özel program uygulanıyor.

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sigara Bırakma Polikliniği uzmanlarından Prof. Dr. Tijen Acar, sigarayı bırakmak isteyenlere gereken yardımların yapıldığını belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın ücretsiz ilaç verdiğini de belirten Prof. Dr. Tijen Acar, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı'nın Tütün Kontrol Programı dahilinde ülkemiz genelinde 560 civarında sigara bırakma polikliniği var. İnsanlar direkt, 'Alo 171'i arayarak randevu alarak ya da nerede olduğunu bilmiyorlarsa yine Alo 171'i arayarak kendi bulundukları yere en yakın nerede sigara bırakma polikliniği var öğrenerek randevuyu onlar tarafından da alınmasını sağlayıp başvurabilirler. Hatta Alo 171'i arayarak telefonla bırakma hizmeti de alabilirler. Gerçekten bu profesyonel yardım sigara bırakmak isteyen insanların sigara bırakma sürecini çok daha kolay hale getirebilir. Bir bütün olarak sağlıklarının değerlendirilip daha profesyonel bir bırakma sürecine girmelerini sağlayabilir. Ben kesinlikle profesyonel yardım almalarını tavsiye ediyorum insanların. Sigara bırakma poliklinikleri de bunlar için var, biz burada onların tüm tetkiklerini yapıyoruz, sigara bırakma sürecine başlıyoruz. Gerekliyse zaten ilacı da Sağlık Bakanlığı ücretsiz olarak onlara temin ediyor. Rutin kontrollerle bir yıl kontrollerimizi sürdürüyoruz. Bu bazen karşılıklı oluyor, bazen yüz yüze, bazen hatta teletıpla bile görüşmeler olabiliyor sigara bırakma polikliniğinden."

DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Türkiye'de her iki erkekten ve her dört kadından birinin sigara içtiğini ifade eden Prof. Dr. Acar, "Ülkemizde 15 yaş üstü nüfusta maalesef erkeklerin yarısı kadınların da dört biri sigara içmekte. Maalesef bu konuda oranlarımız artmış durumda ama hani yeni tütün kontrol programlarımızla inşallah birkaç yıl sonra bunlarda düşüş yaşayacağımızı umuyorum. Tabii sigara bırakma oranlarının, sigarayı bırakmak isteyenlerin artması ve bunların polikliniklere başvurarak sigara bırakmalarını sağlamak da çocuklar ve gençler için çok faydalı bir eylem olacaktır" dedi.

EŞİYLE BİRLİKTE BIRAKTI

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sigara Bırakma Polikliniği'ne müracaat eden Namık Kemal Tekel (62), eşi Nuray ile birlikte bağımlılıktan kurtuldu. Yaklaşık 45 yıldır günde 3 pakete yakın sigara içtiğini belirten Tekel, "Sigaraya bırakmak gibi bir niyetim yoktu benim. Sağlık problemlerim var, kalp hastasıyım, stent var kalbimde. Buna rağmen bırakmak istemiyordum. Çocukların ve eşimin teşvikiyle geldim buraya. Tijen Hoca ile tanıştıktan sonra o zaman bırakmaya karar verdim. Günde 3 paket içiyordum. İki oğlum da içiyor onlar da benden gördüler ve başladılar, beni örnek aldılar. Eşim de benim elimden alarak sigara içmeye başladı. Eşimle birlikte geldik, destek aldık, bıraktık. Çocuklara da bıraktırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Sigaraya arkadaşlarına özenerek başladığını söyleyen Özlem İkiz, "25 yıl oldu sigara içeli 2 yıl önce de bıraktım. Özenerek arkadaş çevresiyle başladım, çok denedim ama sonunda başardım. Geçmişte 3 ay, 1 hafta veya 10 gün bıraktım ama çok şükür şimdi 2 yıldır bir tane bile içmedim. Bıraktıktan sonra kendimi çok mutlu, sağlıklı ve neşeli hissediyorum. Her zaman özellikle gençlerimizi, öğrencilerimizi, sigarayı bırakmaları için ikna etmeye çalışıyorum, yönlendiriyorum" ifadesini kullandı. (DHA)