Türkiye Psikiyatri Derneği: 'Şiddet olayları ekonomik ve toplumsal koşulların bir yansıması'

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda peş peşe gelen ve can kayıplarına yol açan silahlı saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Derneğin açıklamasının tamamı şöyle:

"Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan saldırıdan sonra Kahramanmaraş'ta ikinci bir okul saldırısının olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybedenlere ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyor; etkilenen tüm öğrencilere, ailelerine ve eğitimcilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Bu tür şiddet olayları yalnızca bireysel ruh sağlığıyla sınırlı değildir; içinde şekillendiği ekonomik ve toplumsal koşulların bir yansımasıdır. Eşitsizlikler, yoksulluk, güvencesizlik, dışlanma ve şiddetin normalleştiği ortamlar, bu tür olayların ortaya çıkma riskini artırmaktadır. Bu nedenle çözüm; yalnızca bireye odaklanan yaklaşımlarla değil, kapsayıcı sosyal politikalar, eşitlikçi eğitim ortamları ve güçlendirilmiş kamusal destek sistemleriyle mümkündür.

Okulların güvenli, kapsayıcı ve destekleyici alanlar olarak güçlendirilmesi; psikososyal hizmetlerin yaygınlaştırılması ve önleyici politikaların kararlılıkla uygulanması hayati önemdedir. Hayatını yitirenler ve saldırganlarla ilgili haber ve paylaşımlarda, bilgilerin aktarımında sorumlu ve özenli bir dil kullanılmalıdır. Sansasyonel, ayrıntılandırıcı ya da özendirici anlatımlardan kaçınılmalı; kamusal dil, toplumsal iyilik halini ve önleyici yaklaşımı gözetmelidir.

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak, şiddetin toplumsal belirleyicilerini gözeten bütüncül politikaların hayata geçirilmesi çağrımızı yineliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."