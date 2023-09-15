Bu belirtiler varsa dikkat! Eris varyantının en belirgin semptomu!

Yayınlanma: 15.09.2023 - 12:00

Güncelleme: 15.09.2023 - 12:00

İlk olarak Şubat 2023'te Güney Afrika'da tespit edilen Eris varyantı, hızlı bir yayılımla dünyanın diğer bölgelerine de yayıldı. Kovid-19’un Omicron varyantının yeni bir alt tipi olan Eris varyantı son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Çin başta olmak üzere tüm dünyada sık görülmeye başlandı. Eris varyantının daha önceki varyantlardan daha hızlı üremesi ve bağışıklık sisteminden kolay kaçması gibi farkı olmasına rağmen klinik olarak aynı belirtilere neden oluyor.

ERİS VARYANTI TÜRKİYE'DE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un Eris varyantının 9 kişide görüldüğünü, bunun endişe sayılmayacak bir gelişme olduğunu bildirdi.

ERİS VARYANTININ BELİRTİLERİ



Eris varyantının en yaygın belirtisi boğaz ağrısı.

Eris varyantının diğer belirtileri:



Ateş, öksürük, nefes darlığı veya solunum güçlüğü, kas ağrıları veya kas güçsüzlüğü, baş ağrısı, yorgunluk, burun akıntısı veya tıkanıklığı, tat veya koku kaybı, ishal veya mide rahatsızlığı.

Virüs 2020 yılında ortaya çıktığında tat ve koku kaybı yaygın bir semptomdu. Üç yıl sonra, bu spesifik semptom a önemli ölçüde azalmıştı. Prof. Dr. Şevket Özkaya, yeni varyantta en sık rastlanan şikayetin COVID-19'un ilk zamanlarında da görülen tat ve koku kaybı olduğuna işaret etti.

DSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Kovid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.

Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği de kaydedilmişti.