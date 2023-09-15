Son dakika... Bakan Koca duyurdu: Eris varyantı Türkiye'de!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün Eris varyantının Türkiye'de 9 kişide görüldüğünü açıkladı. Koca, "Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" başlığı altında Eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladı.
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"Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü" diyen Bakan Koca, testi pozitif çıkan kişilerin yurt dışı temaslı ve aynı ilde olduklarını dile getirdi.
Koca, mevcut tedbirlere ve günlük hayata devam edileceğini ifade ederken "Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız" dedi.
Koca, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz.
Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."
ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 15, 2023
Durum başka…
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