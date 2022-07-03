Türkiye’de de görülmüştü… Maymun çiçeğinin belirtilerinde değişiklik

03 Temmuz 2022 Pazar, 16:16

Son dönemde dünyada hızla yayıldığı için endişelere neden olan maymun çiçeği vaka sayısı toplamda 4 bin 300’ü geçerken, Türkiye’de de ilk vakaya rastlandığı duyurulmuştu.

İlk kez Batı Afrika’da patlak veren ve en az 50 ülkede görülen virüsle ilgili bugün İngiltere’den endişe veren yeni bir açıklama geldi. İngiltere merkezli tıp dergisi Lancet’te yayımlanan yeni bir araştırma, maymun çiçeğinde ilk kez farklı belirtilerin ortaya çıktığını belirledi.

Sözcü'nün haberine göre, İngiltere genelindeki kliniklerde vaka sayılarında artış yaşandığı bildirilirken, uzmanlar, maymun çiçeğinde daha önceki görülenlerden farklı yeni belirtilerle ortaya çıktığını buldu.

YÜZDE 67’Sİ...



Araştırmada, maymun çiçeği virüsü teşhisi konulan bireylerin demografik ve klinik özellikleri analiz edildi. Maymun çiçeği salgının başladığı ilk iki haftaki verilerden yararlanıldı. Hastaların çoğunun erkek olduğu ve ortalama yaşlarının 41 olduğu açıklanırken, aralarında eşcinsel bireylerin olduğu da belirtildi.

Araştırmalar sonunda, hastaların yüzde 67’si yorgunluk ve uyuşukluk halinden şikayet ederken, yüzde 57’sinde yüksek ateş görüldüğü belirtildi. Lancet’te yayımlanan çalışmada, maymun çiçeği virüsüne yakalanan hastaların yüzde 18’inde ise hiçbir belirti veya belirti görülmediği açıklandı.

DÖKÜNTÜLER EN ÇOK O BÖLGEDE ÇIKIYOR…

Hastaların 2’si dışında hepsi bilinen bir vakayla temas halinde olmadıklarını ve Afrika’yı ziyaret etmediklerini açıkladı. Araştırmaya katılan kişilerin, son üç hafta içinde en az bir kez yeni bir cinsel partner ile birlikte olduğu da açıklandı. Araştırmaya katılanların yarısı ‘kondom kullanmadığını’ belirtti.

Yapılan araştırmalarda, maymun çiçeği virüsü sırasında ortaya çıkan döküntülerin de genel olarak genital bölgede yoğunlaştığı görüldü.

Araştırma ekibinin başında yer alan Ruth Byrne, araştırma bulguları ile ilgili olarak, “Maymun çiçeği enfeksiyonunun çeşitli aşamalarında, sunumunda uçuk ve frengi gibi yaygın CYBE’leri taklit etmesi mümkündür” dedi. Bu durumu yönetmede hizmetleri desteklemek için acilen ek kaynaklara ihtiyaç olduğunu söyledi.