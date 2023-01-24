Türkiye’de ücretsiz yapılacağı açıklanan HPV uygulaması hayal oldu

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 04:00

149 ülkede ücretsiz yapılan HPV aşısının Türkiye’de de ücretsiz olarak yapılacağı açıklanmasına karşın ücretsiz aşı uygulamasına henüz başlanmadı.

Her yıl ocak ayında Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında HPV ile mücadelede farkındalık yaratmaya çalışılırken ücretsiz HPV aşısının henüz uygulanmaması tartışmalara neden oldu.

Uzmanlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşılamanın başlayacağını geçen kasım ayında duyurmasına karşın harekete geçilmemesini eleştirdi.

HPV aşısının ücretsiz olması için uzun süre kampanya yürüten eczacı Cem Kılınç, “İki ay geçti aşılar hâlâ uygulanmaya başlamadı. Ezcanelerde HPV test kitleri de bulunamıyor. Bakan, yerli test kiti üreteceğiz açıklaması da yapmıştı ancak onunla ilgili bir gelişme de yok. Devlet kayıtlarına göre yılda 1500-2000 kişi rahim ağzı kanseri oluyor” dedi.

Cem Kılınç

18 YAŞ KRİTERİ SKANDAL

Ücretsiz HPV aşısının uygulanmasında 18 yaş üstü kriterine tepki gösteren Kılıç, “Bu tam bir skandal. Bu aşı 149 ülkede ulusal aşı takviminde 9-15 yaş arasına öncelik verilerek ücretsiz uygulanıyor. Ne kadar erken yaşta yapılırsa o kadar etkili. Aşının 18 yaşından sonra yapılacak olması tamamen gericilikle ilgili. Kimileri ‘Erken yaşta kız çocuklarını aşılarsak onları cinselliğe teşvik ederiz’ diye propaganda yaptı. Bu sapkın bir düşünce” diye konuştu.