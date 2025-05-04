Ülkemizden gençler 'kaygılı': ‘Gençlerin ülkemizde yaşam kaygısı yüksek’

Yayınlanma: 04.05.2025 - 05:35

Güncelleme: 04.05.2025 - 05:35

Gelecek kaygısını oluşturan temel sebepleri ve bu sürecin gençleri nasıl etkilediğini Cumhuriyet’e anlatan Uzman psikolog ve pedagog Ebru Şen, “Üniversite öğrencilerinin farklı değişkenlere bağlı olarak gelecek kaygısı yaşamaları ve bu kaygıyla başa çıkmakta zaman zaman zorlanmaları normal. Ancak ülkemizde bu durum ciddi oranda yüksek” ifadelerini kullandı.

Buna sebep olan pek çok etkenin olduğunu belirten Şen, “Akademik stresin yanı sıra anne ve babanın olumsuz tutumu, alınan eğitimin bıraktığı olumsuz etkiler ya da eğitimin yetersiz olması, sağlam olmayan arkadaşlık ilişkileri sonucunda birey kendini geliştiremeyen, kendini tanıyamayan, hayat mücadelesine ayak uydurmakta zorlanan bir insan haline gelebilir” dedi. Geleceğe dair belirsizliklerin gençleri korkuttuğunu söyleyen Şen, “Gelecekte geçim sıkıntısı yaşama düşüncesi, işyerinde mutsuz olma endişesi, çalışılacak sektörün durumunun kötüye gitme ihtimali düşüncesi, iş bulamama endişesi, ekonomik istikrarsızlık ve sorumluluk duygusu gibi birçok etken gençlerde gelecek kaygısına neden oluyor” ifadelerini kullandı.