Üniversitede 20 öğrenci hastanelik oldu: 'Zehirlenme' şüphesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) içerisinde yer alan öğrenci yurdundaki 20’ye yakın kız öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, yurdun yemeklerinden numune alındığı öğrenildi.
Aydın’da ADÜ kampüs içerisinde bulunan Berrin Menderes Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan 20 üniversite öğrencisi, mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Öğrenciler, dışarıda veya yurtta yedikleri bir yiyecekten zehirlenmiş olabilecekleri şüphesiyle tedaviye alınırken, yurdun yemeklerinden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce numune alımı yapıldı.
8 ÖĞRENCİ TABURCU OLDU
Olayın duyulmasının ardından diğer öğrenci yurtlarından da bazı öğrencilerin kendi imkanlarıyla aynı şikayetle hastaneye gittikleri öğrenilirken, şu ana kadar tedavisi tamamlanan 8 öğrencinin taburcu edildiği bilgisine ulaşıldı.
Üniversite öğrencilerinin yedikleri bir yiyecekten mi zehirlendiklerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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