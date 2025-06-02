Unutkanlık ciddi bir sorunun habercisi olabilir! Bu belirtilere dikkat

Unutkanlığın yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebileceğine dikkat çeken Uz. Dr. Çakmak, yaş ilerledikçe beyinde de yaşlanma belirtilerinin başladığını vurguladı. “İnsanlar yaşlandıkça beyin de dahil olmak üzere tüm vücut sistemlerinde değişiklikler olur. Bu değişimler, bilgileri hatırlamakta zorlanma, eşyaların yerini karıştırma veya fatura ödemeyi unutma gibi günlük hayatta küçük ama önemli etkiler oluşturabilir” dedi.

UNUTKANLIK GENÇLERDE DE GÖRÜLEBİLİR

Unutkanlığın sadece ileri yaşlara özgü olmadığını belirten Uz. Dr. Çakmak, genç bireylerde de stres, depresyon, vitamin eksiklikleri, ağır diyetler, tiroid hastalıkları ya da bazı ilaçların uzun süreli kullanımı gibi faktörlerin etkili olabileceğini ifade etti. “Bu nedenle yalnızca yaşlı bireylerin değil, gençlerin de bu konuda bilinçli olması gerekiyor” dedi.

ZİHNİ AKTİF TUTMAK ŞART

Unutkanlıkla mücadelede basit alışkanlıkların büyük fayda sağlayabileceğini belirten Uz. Dr. Çakmak, “Zihinsel olarak aktif kalmak çok önemlidir. Yeni hobiler edinmek, yapılacaklar listeleri oluşturmak, önemli eşyaları aynı yerde tutmak gibi alışkanlıklar unutkanlığı azaltabilir. Ayrıca sosyal ilişkilerin sürdürülmesi, aile ve arkadaşlarla kaliteli zaman geçirilmesi de beyin sağlığını destekler” şeklinde konuştu.

EGZERSİZ VE BESLENME DE ETKİLİ

Düzenli egzersizin beyne oksijen akışını artırarak hafızayı güçlendirdiğini kaydeden Uz. Dr. Çakmak, “Yürüyüş, yüzme, yoga gibi aktiviteler hafızayı olumlu etkiler. Ancak aşırı fiziksel efor gerektiren sporlardan kaçınılmalıdır” dedi.

Beslenmenin de beyin fonksiyonları üzerindeki etkilerine değinen Çakmak, “B vitamini, Omega-3 ve kaliteli karbonhidratlar içeren besinlerin tüketimi önemlidir. Ayrıca kaliteli uyku düzeni ve bulmaca çözmek gibi zihinsel egzersizler günlük rutine dahil edilmelidir” diye ekledi.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT

Uz. Dr. Özden Yener Çakmak, bazı unutkanlık belirtilerinin daha ciddi nörolojik hastalıkların habercisi olabileceği uyarısında bulundu. “Aynı soruların sık sık tekrarlanması, tanıdık yerlerde kaybolmak, tarifleri uygulamakta zorlanmak, zaman ve mekân kavramlarında karışıklık yaşanması ya da kişisel bakımın ihmal edilmesi gibi belirtiler varsa bir nöroloji uzmanına başvurulmalıdır” dedi.

TEDAVİ MÜMKÜN, ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Unutkanlık tedavisinde ilaç, bilişsel terapi, sağlıklı beslenme, egzersiz ve stres yönetimi gibi çeşitli yöntemlerin kullanılabildiğini belirten Uz. Dr. Çakmak, “Tedavinin başarısı, altta yatan nedenin erken dönemde tespit edilmesine bağlıdır. Unutkanlık günlük yaşamı etkiliyorsa mutlaka uzman desteği alınmalıdır” ifadelerini kullandı.