Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi olan ehliyet alamayacak mı? Uyku apnesinin belirtileri nelerdir?

Yayınlanma: 25.04.2024 - 10:37

Güncelleme: 25.04.2024 - 10:37

İnsan sağlığı için hayati öneme sahip olan uyku, vücudumuz için çok önemlidir. Bazı durumlarda uyku kalitesi olumsuz durumların ardından ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Peki, Uyku apnesi nedir? Uyku apnesinin belirtileri nelerdir? Uyku apnesi tedavi yöntemleri neler?

UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku apnesi, uyku sırasında üst solunum yolunun tıkanması ile solunumun tekrar tekrar durup başladığı ciddi bir uyku bozukluğudur. Bu, hava yollarının tıkanması (obstrüktif uyku apnesi) ya da beynin solunumu doğru şekilde kontrol etmemesi (merkezi apne) nedeniyle olur. Uyku apnesi sırasında üst solunum yolunun açık kalmasını sağlayan kaslarda gevşeme olur, dil kökü veya yumuşak damağın veya aşırı büyümüş bademciklerin hava yolunu tıkaması sonucunda en az 10 saniye nefes alamamak uyku apnesi olarak adlandırılır.

Bu tıkanıklık, birkaç saniyeden dakikalara kadar sürebilir. 1 saat içerisinde 30 veya daha fazla kezde gerçekleşebilir. Uyku apnesi sırasında solunum çabası sürse de, bir süre sonra daha da artan bu çaba beyni uyarır ve hava yolu açılır. Solunumu durana kadar horlayan kişi, gürültülü bir homurdanma ile yeniden nefes almaya ve horlamaya devam eder.

Gerekli önlemler alınmadığında uyku apnesinin dikkatsizliğe yol açarak trafik kazası riskini 7-8 kat arttırdığı ve iş kazalarına neden olduğu biliniyor. Uyku apnesinin görülme sıklığı %1-4 olsa da, diyabet hastalığının %3, astım sıklığının yaklaşık %5 olduğu düşünülürse ne kadar önemli bir sorun olduğu daha iyi anlaşılabilir.

UYKU APNESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

En önemli semptomu uykuda solunumun durması olan uyku apnesinin belirtileri şunlardır:

Yüksek sesle horlama

Uyku sırasında nefes nefese kalma ile ani uyanışlar

Ağız kuruluğu ile uyanmak

Sabahları uyanıldığında baş ağrısı

Ağız kuruluğu

Gündüzleri uyku hali (hipersomni)

Uyku sırasında nefes almanın durması

Sinirlilik hali

Libido azalması

Konsantre olma zorluğu

Geceleri huzursuz hissetme

UYKU APNESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Uyku apnesi tedavisinde ilk yapılması gereken obezite söz konusu ise bu durumun aşılmasıdır. Eğer üst solunum yollarında belirgin anatomik darlıklar var ise hastanın Kulak Burun Boğaz uzmanı tarafından cerrahi girişim yönünden değerlendirilmesi gerekir.

Celon metodu yani bipolar radyo frekans ile termoterapi yöntemi ve plazma yöntemleriyle yapılan cerrahi tedavi bunladan biridir. Horlama ve uyku apnesi için uygulanan cerrahi tedavinin başarısı, cerrahiye uygun hastanın belirlenmesine ve ameliyatta kullanılan cihazlara bağlı olmaktadır. Cerrahide kullanılan cihazların dokuda fazla hasar oluşturmaması, ameliyat sonrası dönemde hastanın ağrılarının daha az olmasında oldukça önemlidir. Ayrıca uyku apnesi cihazları da tedavide kullanılmaktadır.

UYKU APNESİ OLANLAR EHLİYET ALAMAYACAK MI?

Uzman hekim uyku laboratuvarında kişiye uyku tetkiki yapacak. Bu tetkik sonucunda uyku apnesi tespit edilmez ise kişinin ehliyet almasında hiçbir sakınca olmayacak. Ancak uyku apnesi tanısı konursa kişi ehliyet alamayacak, mevcut ehliyetini yenileyemeyecek ve derhal tedavisine başlanması gerekecek.