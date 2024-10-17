Uyuz skandalıyla gündeme gelen hastanede yeni bir sorun gözler önüne serildi

Yayınlanma: 17.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2024 - 04:00

Uyuz ve tahtakurusu skandalıyla gündeme gelen 250 yatak kapasiteli Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde bu kez de radyasyon tartışması gündemde. Söz konusu hastanenin ameliyat odalarının yalnızca bir tanesinde radyasyonu engelleyen kurşun kaplama bulunduğu ancak diğer odalarda bu önlemin bulunmadığı iddia edildi. Radyasyonlu görüntüleme işlemlerinin oda yetersizliği nedeniyle diğer odalarda da yapıldığı ifade edildi. Söz konusu durum iş sağlığı ve güvenliği raporlarına da yansıdı. Cumhuriyet söz konusu raporun ayrıntılarına ulaştı.

Konuya ilişkin hazırlanan tutanakta, “Ameliyathanede, ortopedi ve üroloji vakalarına ihtiyaç halinde diğer bölümlerde görüntüleme amaçlı C kollu skopi cihazı (Anında görüntü elde edilmesini sağlayan bir röntgen cihazı) kullanılmaktadır. Beş odalı ameliyathane biriminde yalnızca bir odanın kurşun kaplaması mevcuttur. Odanın müsait olmaması gibi nedenlerde koruyucu olmayan odalarda vaka alınmaktadır. Hasta ve çalışan maruziyeti söz konusudur. Ayrıca bu tip radyasyon ortamında çalışan hemşire ve personelin kişisel dozimetreleri (Tüm radyasyon uygulama işlemlerinde doz ve doz hızının belirlenmesi amacıyla kullanılan cihaz) bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

İş güvenliği ve halk sağlığı açısından tehdit oluşturabileceği ifade edilen söz konusu durum için hastanede koruyucu önlükler olsa da bu koruyucu ekipmanın denetiminin yapılmadığı ve yeterli sayıda olmadığı öğrenildi.