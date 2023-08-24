Uzman Dermatolog Dr. Metin oğuz uyardı: Cildini seviyorsan bu 3 şeyi yapma!

Yayınlanma: 24.08.2023 - 15:03

Güncelleme: 24.08.2023 - 16:47

Son yıllarda güneş ve yaşa bağlı olarak artan cilt sorunlarının çözümü için üretilen kozmetik ürünlerinin sayısında artış yaşandı. Uzman Dermatolog Dr. Metin Oğuz, cildi koruyabilmek için kozmetik ürünler kullanmaktansa sağlıklı beslenmek gerektiğine vurgu yaptı.

"CİLT 6 AYDA BOZULABİLİR"

"Korunmak sadece kozmetiklerle olmuyor" diyen Oğuz, şöyle devam etti:

"Cilde zarar veren şeyler var. Bunların başında sigara geliyor. Gözeneklerin tıkanmasına ve kırışıklıkların artmasına sebep oluyor. Bir diğeri ise karbonhidratlar. Çok sık atıştırmak cilde oldukça zararlık. Cilde yalnızca bir şeyler sürerek korumak yerine beslenmeye de dikkat etmek gerekiyor. Cilt her şeye daha çabuk cevap veriyor. Kalp ya da karaciğer belki 40-50 yılda tepki veriyor ama ciltte altı ayda bozulma oluyor."

BU ÜÇ MADDEYE DİKKAT!

Oğuz, cilt için zararlı olabilecek üç maddeye dikkat çekti:

"Sigara, şeker ve güneş. Bu üçünün birikici etkileri var. Bütün vücuda olduğu gibi cilde de zararları var. Tüketilmemesi gereken ve mutlaka alınması gereken besinler var. Ben özellikle protein ve kıymetli yağları öneriyorum. Cilde E vitamini kremini sürmektense E vitaminini doğal yoldan almak daha faydalı. Örneğin, zeytinyağı, hindistan cevizi, fındık, badem gibi ürünler mutlaka tüketilmeli."

ÇOK SAYIDA ÜRÜNE GEREK VAR MI?

Cilt şikayetleri bulunanların fazla ürün kullanmaya yöneldiğini belirten Oğuz, "Korunmak için cildinizi tanımanız lazım. Cilt şikayeti olan birinin şikayetini arttırmayacak ürünleri bulması için danışması gerekiyor. Danışanlarım bazen bir torba ürün ile gelip her yolu denediklerini yine de şikayetlerinden kurtulamadıklarını söylüyor. Ben de onlara 'Aslında hiçbir şey yapmamışsın' diyorum" ifadelerini kullandı.