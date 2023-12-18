Uzman doktor gebe kadınları uyardı: Bebek kaybetmemek için ilk 3 ayda bu gıdalara dikkat

Yayınlanma: 18.12.2023 - 09:45

Güncelleme: 18.12.2023 - 09:57

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hamile kadınların gebeliğin ilk üç ayında dikkat etmeleri gereken ve tüketmemeleri gereken gıdaları açıkladı.

Gebeliğin uzun bir süreç olduğunu belirten Çoksüer, özellikle bu dönemde beslenmenin büyük önem taşıdığını vurguladı. İlk üç ayın bebeğin organ gelişiminin en hızlı olduğu dönem olduğuna dikkat çeken Çoksüer, bu süreçte yapılan yanlışların bebekte engellere neden olabileceğini ifade etti.

Dr. Hakan Çoksüer, gebeliğin ilk üç ayında dikkat edilmesi gereken konuları şu şekilde sıraladı:

İlaç kullanımı: İlk üç ayda doktor kontrolü dışında ilaç kullanılmaması önemlidir. Özellikle antibiyotik kullanımından uzak durulmalıdır. Kimyasallardan uzak durma: Hamile kadınlar, saç boyaları ve makyaj malzemelerinde bulunan kimyasallardan uzak durmalıdır, çünkü bu maddeler bebeği etkileyebilir. Tarım ilaçları: Sebze ve meyvelerde kullanılan tarım ilaçlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Sebzeleri ve meyveleri iyi bir şekilde yıkamak önemlidir. Fast Food ve hazır gıdalar: Fast food, hamburger, pizza gibi hazır gıdalardan uzak durulmalıdır. Evde taze ve sağlıklı yemekler tercih edilmelidir. Sigara içilmemeli: Sigara içerisinde bulunan toksik maddeler, gebelikte zararlı olabilir. Sigara içilmemelidir. Pastörize edilmemiş süt: Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinden kaçınılmalıdır. Sakatat ve deniz ürünleri: Sakatat tüketiminden kaçınılmalı, midye, karides gibi deniz ürünleri sınırlı ve güvenilir kaynaklardan alınmalıdır. Gazlı içeceklerden uzak durma: Gazlı içeceklerin içerdiği yüksek glikoz, gebeliğe zarar verebilir. Bu nedenle gazlı içeceklerden uzak durulmalıdır.

Bu önerilere uyulması, sağlıklı bir gebelik sürecini destekleyebilir ve bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayabilir.