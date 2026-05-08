Uzmandan güneş koruyucusu uyarısı: 'Hastanelik edebilir'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, sahte ve yanlış güneş koruyucu kullanımının ciddi cilt sorunlarına yol açtığını, bu tür ürünler nedeniyle hastanelik olan vakalarla karşılaştıklarını söyledi.

Özkol, güneş koruyucu seçerken dermokozmetik ve dermatolog önerili ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini, bu ürünlerin ise mutlaka eczaneden alınmasını tavsiye ettiklerini belirtti.

Son zamanlarda çok sayıda sahte ürünün piyasaya çıktığını vurgulayan Özkol, bu ürünleri kullanan kişilerde cilt sorunlarının daha da arttığını gözlemlediklerini ifade etti.

Güneş kremi kullanılmadığında hem erken yaşlanma hem de ciltte lekelenme şikayetlerinin arttığını dile getiren Özkol, "Yaza girdiğimiz bu süreçte, özellikle güneşin dik geldiği saatler olan 10.00 ile 15.00 arasında mümkünse doğrudan güneş altında kalmayalım ancak kalınacaksa da mutlaka güneş kremi kullanalım. Geçen yıl aktarlardan veya internetten alınan, doktor önerisi olmayan kozmetik ürünler nedeniyle ciddi sorunlar yaşadık. Hatta bazı hastalarımızı yoğun bakımda tedavi etmek zorunda kaldık. Halen bu hastaların cilt lekelerini tedavi etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"İNTERNETTEN ALINAN KREMLERDEN UZAK DURALIM"

Güneş kreminin cildin korunmasında önemli bir faktör olduğunu anlatan Özkol, şunları kaydetti:

"Ürünleri eczaneden alalım ve doktorun önerdiği kremleri kullanalım. Aktardan veya internetten alınan ürünleri kullanıp cildimizi riske atmayalım. SPF (güneş koruma faktörü) 30 ve üzeri ürünler yeterli koruma sağlar. Bu nedenle 90 ya da 100 faktör gibi çok yüksek değerlerin peşine düşmeye gerek yok. Güneş kremi seçerken cilt tipine uygun ürünler tercih edilmeli ve bu konuda dermatoloğun önerileri dikkate alınmalıdır. Daha ucuz bir ürün tercih etmeye çalışırken çok daha büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Şu an 2-3 hastamız, izotretinoin ve asitretin gibi güçlü ilaçlar kullanmak zorunda kaldı."

Sahte ve yanlış ürün kullanımının ciltteki zararlarına da değinen Özkol, dermatoloğun önerisiyle güneş kremi ve leke tedavisi ürünlerinin kullanılması gerektiğini belirterek, "Küçük bir leke probleminden kurtulmaya çalışırken, tüm vücuda yayılan ciddi lekelerle mücadele etmek durumunda kalabiliyoruz. Doktorunuzun önermediği ürünü kullanmayın. Komşudan, aktardan ya da internetten alınan kremlerden uzak duralım. Cilt, bizim en değerli giysimizdir. Günümüzde sosyal medyanın etkisiyle cilt bakım ürünlerine olan talep oldukça arttı." diye konuştu.