Uzmanı açıkladı: Böbrek sağlığı için bunlara dikkat edin

Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:00

Güncelleme: 18.09.2023 - 12:08

Böbreklerin vücutta hayati önem taşıyan pek çok işlevi üstlenen ve sağlıklı yaşamak için büyük katkıda bulunan önemli organlar olduğunu belirten Dr. Hasan Levent, böbreklerin üstlendiği görevleri de açıkladı. Levent, bu görevleri şu şekilde aktardı:

"Atık ürünleri vücuttan uzaklaştırır, yediğimiz gıdaların, kullandığımız ilaçların metabolizması sonucu ortaya çıkan üre, ürik asit ve diğer zehirli maddelerin idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur. Vücudun su ve elektrolit dengesini korur, fazla suyu atarak sıvı dengesini, asit - alkali dengesini, tuz- mineral dengesini korur. Kan basıncını düzenler, kan basıncını kontrol eden renin hormonunu sentezler. Kemik sağlığını destekler. Kemiklerimizi güçlü ve sağlıklı tutan D vitaminini, aktif formu olan Kalsitriole çevirir. Kan yapımına yardımcı olur. Kırmızı kan hücrelerinin yapımına yardımcı olan Eritropoetin hormonunu sentezler."

"AZ SU İÇMEK BÖBREK HASTALIĞINI BERABERİNDE GETİRİR"

Böbrek hastalıklarını meydana getiren pek çok faktör bulunduğunun da altını çizen Levent, konuşmasının devamında ise, "Enfeksiyon, az su içmek, aşırı su kaybı, doktorlara danışmadan kullanılan ilaçlar, toksinler, kalp yetmezliği, yüksek kan şekeri, karaciğer yetmezliği, böbrek taşları ve bazı tümörler hastalığı oluşturabilir. Ağrı, yorgunluk, halsizlik, göz çevresinde şişlik, ayak ve ayak bileklerinde şişme, mide bulantısı, iştahsızlık, kuru ve kaşıntılı deri, idrarda artma veya azalma, sık idrara çıkma, idrarda kan, idrar renginde koyuluk, köpüklü idrar, kas krampları, uyumakta güçlük, nefes darlığı, ağız kokusu, baş ağrısı, baş dönmesi" ifadelere yer verdi.

"TUZLU YİYECEKLERDEN KAÇININ"

Böbrek rahatsızlıklarının tedavi ve önleme yöntemleri hakkında da bilgi veren Dr. Hasan Levent, konuşmasının tedavi ile ilgili şu bilgileri verdi:

"İlaçları dikkatli kullanın. Reçetesiz satılan ilaçları doktora danışmadan kullanmayınız. Fazla tuzdan kaçının. Çok tuzlu yiyecekler kandaki mineral dengesini bozarak, böbreğin düzgün çalışmasını zorlaştırabilir. Susuz kalmayın. Günde 8-10 su bardağı su içiniz. Sağlıklı ve dengeli beslenme yapın. Egzersiz yapın. Haftada en az 3 gün yarım saat yürüyüş yapın. Alkol ve sigara gibi toksik yapıcı maddeleri kullanmayın. Risk faktörlerini bilin. Şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp yetmezliği, karaciğer yetmezliği, şişmanlık, ailede böbrek hastalığının olması, ilerlemiş yaş gibi bu risk faktörlerinden herhangi biri varsa ya da belirtilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza başvurunuz. Belirtilere bağlı olarak tanı koymak için kan ve idrar testleri, görüntüleme tetkikleri yapılacaktır. Tanıya göre tedavi programı uygulanacaktır."