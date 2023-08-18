Böbrek sağlığını korumak için bu besinlere dikkat!

Yayınlanma: 18.08.2023 - 16:08

Güncelleme: 18.08.2023 - 16:58

Böbrekler kandaki atık ürünlerin filtrelenmesi ve temizlenmesinden ve fazla sıvının idrar şeklinde atılmasından sorumludur. Ayrıca kan basıncının düzenlenmesine, yeni kırmızı kan hücrelerinin yapılmasına ve kemiklerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Böbrekler vücudun her iki yanında, bireyin bel hizasında, omuriliğin her iki yanında göğüs kafesinin altında, sırta yakın bir yerde birer tane bulunur. Boyut olarak benzerdirler. Üre, idrarın taşındığı ve depolandığı böbrek, mesane ve üreter gibi organlara bağlanır.

Böbreklerin vücutta çok önemli ve hayati işlevleri vardır. Bireyin kanındaki suyu, asitleri ve atıkları temizler ve filtreler. Daha sonra bu atıkları vücuttan atılmak üzere idrara dönüştürürler. Ancak böbrekler bir şekilde hasta, hasarlı veya yara dokusuyla kaplıysa, kandaki tuzlar ile kalsiyum ve su gibi mineraller arasında sağlıklı bir denge sağlama görevlerini yerine getiremezler.

PROTEİN

Protein sağlıklı bir beslenme için gereklidir. Ancak böbrekleriniz normal çalışmıyorsa, yüksek proteinli yiyecekler yemek onları zorlayabilir. Farklı protein türlerinden küçük porsiyonlar yemeniz gerekebilir.

TUZ

Bazı insanlarda çok fazla tuz kan basıncını yükseltebilir ve böbrek hasarını hızlandırabilir. Ayrıca mide bulantısı, şiddetli ağrı ve idrar yapma zorluğuna neden olabilen böbrek taşlarına da yol açabilir.

SİGARA

Sadece yüksek tansiyon ve tip 2 diyabeti (böbrek hastalığının önde gelen iki nedeni) kötüleştirmekle kalmaz, aynı zamanda bunları tedavi etmek için kullanılan ilaçları da etkileyebilir. Ayrıca böbreklere giden kan akışını yavaşlatır ve zaten böbrek hastalığı olan kişilerde böbrek sorunlarına neden olabilir.

ALKOL

Ağır kronik içiciler kronik böbrek hastalığı riskini artırabilir. Tek bir tıkınma seansı (2 saatten kısa sürede dört veya beşten fazla içki) nadiren akut böbrek hasarına yol açar ve bu meydana geldiğinde, insanlar genellikle diyalize ihtiyaç duymazlar.

ASİTLİ VE ŞEKERLİ İÇECEKLER

Günde iki veya daha fazla diyet soda içiyorsanız, böbrek hastalığına yakalanma olasılığınız daha yüksek olabilir. Bir çalışmada, diyet soda içen kadınların böbrekleri 20 yıl sonra diğer kadınlara kıyasla %30 daha az çalışmıştır. Ayrıca, meyve suyu ve soda da dahil olmak üzere şekerli içecekler içmek böbrek hastalığı riskini artırabilir.

DEHİDRASYON

Böbreklerinizin düzgün çalışması için suya ihtiyacı vardır. Yeterince su almamak - özellikle de bu sık sık oluyorsa - böbrek hasarına neden olabilir. İhtiyacınız olanı içtiğinizi nasıl anlarsınız? İdrarınız açık sarı veya beyaz olmalıdır.

AĞRI KESİCİLER

Reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçlar (asetaminofen, aspirin, naproksen ve ibuprofen) veya reçeteli NSAID Celebrex (selekoksib) düzenli olarak alındığında böbreklerinize zarar verebilir.

AŞIRI EGZERSİZ

Çok uzun süre sıkı çalışmak, hasarlı kas dokusunun çok hızlı parçalandığı bir durum olan rabdomiyolize neden olabilir. Bu da kanınıza böbreklerinize zarar verebilecek ve onları iflas ettirebilecek maddeler atar.

STEROİDLER

Bazı insanlar aşırı kas kazanmak için anabolik steroid alırlar. Ancak böbreklerinizin kanınızı filtreleyen kısımlarına zarar verebilirler. Bu da vücut bölgelerinizi şişirebilir, kanınızdaki proteini kaybetmenize ve yüksek kolesterole neden olabilir.

MİDE İLAÇLARI

Mide asidini azaltan proton pompası inhibitörleri (PPI) adı verilen ilaçlar uzun süre alındığında böbrek hasarına neden olabilir. Bazı araştırmalar, çok fazla PPI almanın uzun süreli böbrek hastalığı geliştirme olasılığınızı artırabileceğini düşündürmektedir.

STREP BOĞAZ

Bu enfeksiyonu geçirdiğinizde, vücudunuz onunla savaşmak için antikor adı verilen proteinler üretir. Fazla olanlar böbreklerinizin filtre kısımlarına yerleşebilir ve onları iltihaplandırabilir. Genellikle uzun sürmez, ancak bazı insanlar için böbrek hasarı kalıcı olabilir.