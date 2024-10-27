Uzmanı açıkladı: Çocuklarda en yaygın kış hastalıkları nelerdir?

Yayınlanma: 27.10.2024 - 09:50

Güncelleme: 27.10.2024 - 09:51

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nuray Kurt Önal, kış aylarında soğuyan havalar, hava kirliliğinin artışı ve kalabalık kapalı ortamlarda artan temas nedeniyle çocukların sık hastalanabileceğini belirtti. Özellikle okul, kreş, toplu taşıma gibi ortamlarda, damlacık ve solunum yoluyla yayılan mikropların çocuklara daha kolay bulaşabileceğine dikkat çeken Önal, çocukların bağışıklığının erişkinlere göre daha zayıf olduğunu ifade etti.

SIK GÖRÜLEN SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI

Dr. Önal, çocuklarda en yaygın görülen hastalıkların üst solunum yolu enfeksiyonları olduğunu vurguladı ve şu bilgilere yer verdi:

Soğuk algınlığı (nezle): Hafif ateş, burun akıntısı, hapşırık ve boğaz ağrısıyla kendini gösterir.

Grip (influenza): Yüksek ateş, burun akıntısı, öksürük, kas ağrıları gibi belirtilerle ortaya çıkar.

Akut bronşiyolit: Özellikle 1 yaş altı bebeklerde görülen ve ağır seyredebilen bir solunum yolu hastalığıdır.

Pnömoni (zatürre): Ateş, öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkan bu hastalık erken tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Orta kulak iltihabı: Üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben gelişebilen bu hastalık, kulak ağrısı ve işitme kaybı gibi sorunlara yol açabilir.

KIŞ HASTALIKLARINA KARŞI ÖNLEMLER

Dr. Önal, çocukları enfeksiyonlardan korumak için şunları önerdi:

Kapalı ve kalabalık alanlardan kaçınmak, ortamları sık sık havalandırmak

Sağlıklı beslenmeye dikkat etmek, C vitamini açısından zengin meyveler tüketmek

El hijyenine özen göstermek

Mevsime uygun giyinmek, ortam nemini korumak

Düzenli uyumak ve çocukluk çağı aşılarını ihmal etmemek

Hastalık belirtilerinin görüldüğü durumlarda çocukların diğer kişilerle temasının azaltılması gerektiğini belirten Önal, hapşırma veya öksürük sırasında ağız ve burunun kağıt mendille kapatılmasının önemini vurguladı.