Uzmanı açıkladı: Çocukları okula hazırlamak için 8 tavsiye

Yayınlanma: 31.08.2023 - 13:25

Güncelleme: 31.08.2023 - 13:25

Ders zilinin çalmasına çok az bir süre kaldı. Şimdi pek çok evde okula hazırlık telaşının yanı sıra çocukların okula uyumunu sağlamanın yolları da aranıyor. Uzman Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, "Okul başlamadan yapılacak birkaç etkili dokunuşla yaz boyunca unutulan okul düzenini yeniden kurmanız mümkün” diyerek ebeveynlere önemli uyarı ve önerilerde bulundu. Psikolog Karaçiçek, ebeveynlere 8 adımda önerilerini sıraladı:

1- Ona mesajınız net olsun

Ebeveynlerin kurallar konusunda birbirleri ile çatışmaya girmeyerek tutarlı davranması gerekir. Bu nedenle esneyen kuralları eski haline getirebilmek için ilk yapmanız gereken şey, anne-baba olarak ortak tavır sergilemeniz ve çocuğunuza beklentilerinizi ve mesajlarınızı net bir şekilde iletmeniz olacaktır.



2- Sorularına cevap verin

Çocuğunuzu karşınıza alarak okula gitme konusundaki duygu ve düşüncelerini bir sohbet havasında konuşun. Sorularını sakin ve açık bir şekilde yanıtlamaya çalışarak rahatlamasına yardımcı olun. Hiçbir sorusunu geçiştirmeyin.



3- Önünü görmesine yardımcı olun

İşleyecekleri ders programını öğrenmesini sağlayın. Ona okulun hangi gün ve hangi saatte başlayıp bittiğini, onu okula kimin bırakıp alacağını anlatarak muhtemel kaygılarını giderin. Hatta gerekirse okul resmi olarak açılmadan önce çocuğunuzla birlikte okula gidip yeni sınıfını gezdirin.



4- Sorun çıkarsa çözeceğinizi hissettirin

Sadece kendisinin değil bütün çocukların ilk gün sebebiyle endişeli olabileceğini, bunun da normal bir durum olduğunu ona anlatın. Ona okulda bir problem olması halinde kendisini yalnız bırakmayıp, sorunu çözmek için öğretmeni ile iletişime geçeceğinizi hissettirin.



5- Okul alışverişini beraber yapın

Okul alışverişine birlikte giderek bazı okul gereçlerinin renk ve model seçimlerinde onun da görüşlerini alıp, tercihlerine değer vermeniz okula uyumlarını sağlamada önemli olacaktır. Ancak bunu yaparken imkânlarınızı fazla zorlamamaya ve aşırıya kaçarak her istediğini almamaya da dikkat edin.



6- Görsel cihazlara kısıtlama getirin

Çocuğunuzun televizyon, tablet vb. görsel cihazlar başında geçirdiği zamanı nedenini söyleyerek azaltın. Doğru kullanılmadıklarında çocukların sosyal, duygusal gelişimlerine olumsuz etkileri bilinen bu cihazların yerine gelişimlerine pozitif katkı sunacak spor, müzik, resim ve benzeri etkinliklere yönlendirme konusunda hızlı adımlar atın.



7- Beslenme çantasına not koyun

Çocuğunuzun beslenme çantasını hazırlarken içerisine onu hep hatırladığınızı ve okuldayken bile düşündüğünüzü belirten küçük bir not koyun. Bu davranışınız onu motive edecek ve ders saatlerinde rahatlamasını sağlayacaktır.



8- Uyku saatlerini düzenleyin

Çocukların yaşına göre yeterli gece uykusunu alması onların beyin ve fiziksel gelişimi ile dikkat ve öğrenme süreçleri için kritik noktalardır. Aksi taktirde dikkati sürdürmek ve hafıza sorunları da kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle gece yatış saatini erkene alıp, sabah da daha erken kalkacağı şekilde 2-3 günlük aşamalı bir düzene geçin.