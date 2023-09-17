Uzmanı açıkladı: "Eris varyantının yayılım özelliği çok fazladır"

Yayınlanma: 17.09.2023 - 09:55

Güncelleme: 17.09.2023 - 09:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Eris varyantının olup olmadığı hakkında açıklama yaptı. 9 vakada Eris varyantına rastlanmasıyla Bakan Koca, "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz" diye sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bunun üzerine varyantın belirtileri ve detayları ise merak konusu oldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, varyantın çok hızlı yayılma özelliğinin olduğunu açıkladı.

"BULGULAR DAHA HAFİF SEYRETMEKTEDİR"

Yeni varyanta bağlı ölüm oranının ilk vaka gruplarına göre daha düşük olduğuna dikkat çeken Şenyiğit, "İlk defa 2023 yılının başlarında Asya ülkelerinde tespit edilen Eris varyantı Covid-19’un iyi bilinen 6 varyantından biridir ve kendine göre farklı özellikle arz etmektedir. Öncelikle şunu söylemeliyim ki; bu varyant çok ağır derecede ilk dönemde gördüğümüz varyantların yaptığı ağır derecede hastalık oluşturmamaktadır. Eris varyantının oluşturduğu Covid-19 ile ilgili bulgular daha hafif seyretmektedir. Boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı ve ateş oluşturabilmektedir. Ölüm oranı ilk vaka gruplarına göre çok düşük seyretmektedir" dedi.

"BÜYÜK İHTİMALLE BU VARYANT YAYILACAK"

Şenyiğit, endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığını ifade ederek, "Eris varyantının kendi içinde oluşturduğu 3 mutasyona bağlı olarak çok önemli bir özelliği var. Çok hızlı bir şekilde hücrelere girebilmekte ve çok hızlı bir şekilde yayılabilmektedir. Dolayısıyla bu varyantın yayılım özelliği çok fazladır. Şu ana kadar bilinen varyantlara göre daha fazladır. Ülkemizde de görülmesi son derece normaldir. Bakanımız Fahrettin Koca 9 vakada Eris varyantının ortaya çıktını dün söyledi. Büyük ihtimalle de bu yayılacak. Ancak endişe edilebilecek bir durum değildir" diye konuştu.

TEDAVİSİ COVID-19 İLE AYNI

Eris varyantının belirtilerini açıklayan Şenyiğit, "Özellikle yaşlıların, kronik hastalığı olanların mutlaka dikkatli olması gerekiyor. Bir de okulların açılmasıyla beraber özellikle evlerinde yaşlı ve hasta olanların daha dikkatli olması gerekiyor. Bu tür hastalıklarda özellikle ateş, boğaz ağrısı, üşeme ve titreme olursa mutlaka test yapmaları gerekiyor. Çünkü bu hastalık PCR testi ile ortaya çıkabilmektedir. Tedavisi de Covid-19’da bildiğimiz tedaviyle aynıdır. Dolayısıyla şu anki duruma göre Eris varyantında, başta ülkemiz olmak üzere dünyada çok fazla endişe edilebilecek bir durum yoktur" ifadelerine yer verdi.

"YENİ BİR AŞI ÖNERMİYORUZ"

Yeni varyanta karşı Covid-19 aşılarının direnç gösterdiğini söyleyen Şenyiğit, şunları kaydetti:

"Bugün çok iyi biliyoruz ki iki Covid-19 aşısı olanların erise karşı dirençleri çok daha fazladır. Yeni bir aşı önermiyoruz. Ancak hastalık durumuna göre bir şeyler söylenebilir. Ama şu anki mevcut duruma göre evet, bu varyant çok hızlı yayılabilmekte. Ancak ölüm oranı diğer suçlara göre daha düşüktür."