Uzmanı açıkladı: Ev temizliği, bel fıtığına sebep olabilir

01 Kasım 2022 Salı, 07:00

Bel fıtığının her yaşta görülebileceğini belirten Acıbadem Bursa Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Gökhan Toğuşlu, “14 yaşında bir çocuğu bel fıtığından dolayı ameliyat ettiğimi biliyorum. Her yaş grubunda görülebiliyor. L 4-5 seviyesi dediğimiz lomber 4-5 bölgesinde fıtık sıklıkla karşımıza çıkıyor. Kadınlarda daha fazla görülüyor. Yaş, ağır egzersizler, ağır iş yapmak ve genetik sebeplerle karşımıza çıkabiliyor” diye konuştu.

Kadınların kas ve kemik yapılarının erkeklere göre daha zayıf olduğunu belirten Dr. Toğuşlu, “Koltuğu kaldırmak, halıyı silkelemek, ani ters hareket yapmak fıtığa sebep olabiliyor. Evin içinde kanepeyi kaldırmaya çalışmak, pencereyi silerken uzanmak da öyle. Ev temizliği yapanlara önerim, birinden yardımcı olmalarını talep etmeleri, ağır yükleri tek başına değil yükü bölüşerek kaldırmalarıdır” şeklinde konuştu.

Her fıtığı ameliyat etmediklerini belirten Dr. Toğuşlu, hastaya yapılan detaylı muayene ve çekilen MR görüntüsüyle eşleşme sağlanırsa o zaman cerrahi planlama yapıldığını söyledi.

Fıtığın, fizik tedavi ya da evde yapılabilecek egzersizlerle, bazen de ilaç tedavisiyle, ameliyata gerek duymadan gerileyebileceğini ifade eden Toğuşlu, “Cerrahi boyuta gelmiş olan bir fıtık için bacakta uyuşmalar, güç kayıpları gibi durumlar görürsek o zaman hasta cerrahi adaydır. Hastayı vakit kaybetmeden gereken cerrahi işlemi yaparak sağlığına kavuşturmaya çalışıyoruz. Doğru zamanda yapılmayan cerrahi işlemler sonrasında ya da hastanın kendine dikkat etmediği durumlarda nüks durumu söz konusu olabiliyor. Hastanın durumuna göre yapılan muayene sonucunda tekrar cerrahi gerekebiliyor” dedi.

"HER BEL AĞRISI FITIK DEĞİLDİR"

Her bel ağrısının fıtık olmadığının altını çizen Dr. Toğuşlu, “Halkımız arasında yanlış bilinen şeylerden bir tanesi de bu. Yoldan geçen yüz kişiyi çevirsek ve hepsine MR çekip muayene etsek yüzde 80’inde ufak tefek yapılar göreceğiz. Bu cerrahi işlem gerektirecek bir durum değildir. Belim ağrıyor diye cerrahi işlem olacak diye kaide yok. Bunun bazıları ilaçlarla geçebiliyor. Kasın kasılmasıyla alakalı bir durum olabiliyor. Vereceğimiz birkaç ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlarla bile kendiliğinden geçebiliyor. Ancak bacak ağrısı yaşıyorsa bacağında güçsüzlük yaşıyorsa o zaman işin boyutu değişiyor” diye ifade etti.

"ORTA SERTLİKTE BİR YATAK GEREKİR"

Bel fıtığı olan kişilerin ağrılarını azaltmak için yataklarına da dikkat etmeleri gerektiğinden bahseden Dr. Toğuşlu, "Bu kişilere mutlaka orta sertlikte bir yatak tavsiye ediyoruz. Ayrıca pozisyon değiştirerek uyumaları da daha sağlıklı olacaktır" dedi.