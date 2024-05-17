Uzmanı açıkladı: Güneş kremini nasıl kullanmalı ve nelere dikkat etmeliyiz?

Yayınlanma: 17.05.2024 - 14:52

Güncelleme: 17.05.2024 - 14:52

Dermatoloji Uzm. Dr. Nermin Bahat, güneşten korunma yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Uzm. Dr. Nermin Bahat, “Zararlı güneş ışınlarının en dik geldiği saatler olan 11.00 - 16.00 arasında dışarı çıkmayın” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Güneş koruyucu ürünleri seçerken cilt tipinize uygun olanları tercih edin. Yağlı, kuru veya hassas ciltler için özel ürünler bulunmaktadır. Güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce güneş koruyucu uygulayın ve dikkatlice cildinize yedirin. Güneş koruyucuyu cildinize yeterli miktarda sürdüğünüzden emin olun. Açıkta kalan bölgelere özellikle dikkat edin.

Kullanım süresi geçmiş veya güneşe uzun süre maruz kalmış güneş koruyucularını kullanmayın. Ürünleri ısıdan uzak ve kapalı ortamlarda saklayın. Güneşin zararlı ışınları bulutlardan da geçebilir, bu nedenle kapalı havalarda da koruyucu ürün kullanmayı ihmal etmeyin. Güneş koruyucu ürünlerin etkisi yaklaşık 2 saat sürer, bu nedenle dışarıda kaldığınız süre boyunca ürünü düzenli olarak tekrarlayın. Güneş ışınları gölgelere de sızabilir, bu nedenle gölgede bile koruyucu ürünü yenilemeyi unutmayın. Dudaklarınızı ve burun üstünü de SPF 50 güneş koruyucu ile koruyun ve düzenli olarak yenileyin. Koyu renkli ve sıkı dokumalı kıyafetler güneşten daha iyi koruma sağlar, bu nedenle tercihinizi buna göre yapın” dedi.

GÜNEŞ KREMİ KULLANMANIN ÖNEMİ

Güneş kremini kullanmanın, cilt sağlığını korumada ve güneşin zararlı etkilerinden korunmada önemli adımlarından biri olduğunu belirten Bahat, “Güneş kremi düzenli olarak kullanmak, cilt kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur. Uzun süreli güneşe maruz kalma cilt kanseri riskini artırabilir, ancak düzenli olarak güneş kremi kullanarak bu riski azaltabilirsiniz. Güneşin zararlı UV ışınları, cildin erken yaşlanmasına neden olabilir. Güneş kremi kullanmak, kırışıklıkların ve lekelerin oluşumunu engelleyerek cildinizin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Güneş kremi kullanmak, güneş yanıklarının oluşmasını engeller. Güneşe maruz kaldığınızda cildinizin yanmasını ve kızarmasını önlemek için düzenli olarak güneş kremi uygulanmak çok önemlidir” dedi.

GÜNEŞ KREMİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Bahat son olarak da güneş kremi seçerken nelere dikkat etmek gerektiği ile ilgili bazı önemli noktaların altını çizdi:

“Güneş koruyucunun SPF (Sun Protection Factor) değeri ne kadar yüksekse, cildinizin güneşten korunma süresi o kadar uzun olur. Genellikle SPF 30 ve üzeri olan güneş kremleri önerilir. Geniş spektrumlu güneş kremleri tercih edin; hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlarlar. Bu, cildinizi güneş yanıkları, erken yaşlanma ve cilt kanseri gibi zararlı etkilerden korur. Cilt tipinize uygun güneş kremi seçmek önemlidir. Yağlı ciltler için hafif ve yağsız formüllü, kuru ciltler için ise nemlendirici özelliklere sahip güneş kremleri tercih edilebilir.”