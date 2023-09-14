Uzmanı açıkladı: İdeal kiloya ulaşmak için neler yapmalı?

Yayınlanma: 14.09.2023 - 10:35

Güncelleme: 14.09.2023 - 10:37

Egzersiz stilinin düzenlenip, doğru bir şekilde hayata fiziksel aktivitelerin de katılarak egzersizle beraber güzel bir yaşam tarzı oluşturulabileceğini dile getiren Uzman Diyetisyen İrem Akpolat, sağlıklı ve yeterli beslenmenin gün içerisinde yeterli enerjinin tüm besin kaynaklarından alınması gerektiğini söyledi.

"TRANS YAĞ TÜKETİLMEMELİ"

Vatandaşların haftada 2 defa balık tüketimi yapmaları, günlük 400 gram sebze meyve tüketmeleri ve gün içerisinde bol bol su tüketmeleri gerektiğini ifade eden Akpolat, "Vücudumuzun enerji kaynağı olan yağların yüzde 25 ile 35’i doğru yağ kaynaklarında alınmalı. Bunlar nedir derseniz de, doymuş yağlar olan hayvansal kaynaklı yağlardan ziyade doymamış bitkisel yağlardan tüketimi artırmalıyız. Özellikle zeytinyağı, ayçiçek yağı gibi yağ kaynakları tercih edilmeli. Trans yağ tüketimini sınırlandırmalıyız, mümkünse tüketmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların günlük yaşantılarında doğru bir şekilde sebze meyve tüketiminin olması gerektiğini ifade eden Akpolat, "Günlük 400 gram meyve sebze tüketimi yeterli olacaktır. Meyveden 2 porsiyon, sebzelerden de 3 porsiyon olması günlük lif ihtiyacımızı karşılayacaktır" diye konuştu.

"TUZ TÜKETİMİNİ SINIRLANDIRMALIYIZ"

Kronik hastalığı olan vatandaşların tuz kullanımına dikkat etmeleri gerektiği yönünde bilgi veren Akpolat, "Tuz tüketimini sınırlandırmalıyız. Özellikle kronik hastalığı olan bireylerde tuz tüketimi sınırlandırılmalıdır. Bunları yapabilirsek doğru şekilde hayat tarzını elde etmiş olacağız. Sağlıklı yaşam tarzıyla beraber ideal kiloya kavuşmamız daha rahat şekilde olacaktır" şeklinde konuştu.