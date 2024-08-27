Uzmanı açıkladı: 'Maymun çiçeğinde riskli gruplar daha dikkatli olmalı'

Yayınlanma: 27.08.2024 - 13:41

Güncelleme: 27.08.2024 - 13:41

Maymun çiçeği virüsü, yeni bir salgın endişesine neden oldu. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Zeki Boztaş, hastalığın belirtileri ve korunma yolları hakkında uyarılarda bulunarak, özellikle 0-5 yaş arası çocuklar, yaşlılar, gebeler ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

HAYVAN KAYNAKLI BİR HASTALIK

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zeki Boztaş, maymun çiçeği virüsünün hayvan kökenli bir hastalık olduğunu ve Afrika’nın kırsal bölgelerinde yaşayan vahşi kemirgenler ile maymunlardan insanlara bulaştığını belirtti. Boztaş, "maymun çiçeği virüsü, ilk kez 1958 yılında Danimarkalı bilim insanları tarafından su dolu yaraları olan maymunlar üzerinde yapılan incelemelerde tespit edildi. Virüsün insanda tespit edildiği ilk vaka ise 1970 yılında Kongolu 9 aylık bir çocuktu. İnsanlar arasında ilk bulaşma ise 2017 yılında gerçekleşti" dedi.

BELİRTİLER VE RİSK GRUPLARI

Dr. Boztaş, hastalığın en yaygın belirtilerinin ateş, lenf bezlerinde şişme ve cilt döküntüleri olduğunu ifade etti. Hastalığın kuluçka süresinin 5-21 gün arasında değiştiğini ve iyileşme süresinin 2-4 hafta sürebileceğini belirten Boztaş, Tip 1 MÇV’nin daha ağır seyrettiğini, Tip 2 MÇV’nin ise daha hafif olduğunu söyledi. Boztaş, hastalığın nadiren organlarda kalıcı hasara yol açtığını ve ölüm oranının yüzde 0 ile 10 arasında değiştiğini vurguladı. Ayrıca bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin hastalığa yakalanma durumunda ölüm riskinin arttığını belirtti.

AŞI VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

Çiçek aşısının Maymun çiçeği virüsüne karşı yüzde 85 oranında bağışıklık sağladığını belirten Boztaş, suçiçeği aşısının ise bu virüse karşı koruma sağlamadığını ifade etti. Dr. Boztaş, 40 yaşın altındaki kişilerin, 1980 yılına kadar yapılan çiçek aşısını almadıkları için virüse karşı daha hassas olabileceğini söyledi.

KORUNMA YOLLARI

Dr. Mehmet Zeki Boztaş, Maymun çiçeği virüsünden korunma yollarını şu şekilde sıraladı:

1. Ateşli ve döküntülü hastalarla temastan kaçınılmalı, temas edilecekse mutlaka eldiven ve maske kullanılmalı.

2. Hastalığa sahip kişilerin kıyafetleri, yatak çarşafları ve havluları kullanılmamalı.

3. Hastaların temas ettiği bardak, çatal, kaşık ve tabaklar kullanılmamalı.

4. Hastalık cinsel yolla da bulaşabileceği için enfekte bireylerle cinsel temastan kaçınılmalı.

5. Virüsten korunmak için eller sık sık sabun ve su ile yıkanmalı ya da alkol bazlı dezenfektan kullanılmalı.

6. Virüs riskine karşı vahşi hayvanlarla temastan kaçınılmalı.

7. Et tüketiminde iyice pişirmeye özen gösterilmeli.

8. Maymun çiçeği virüsüne sahip bireyler kendini izole etmeli, dışarı çıkılması gerekiyorsa kısa süreli olmalı ve cilt yaralarını kapatacak giysiler tercih edilmeli.

9. İzolasyon süresi, vücut lezyonları tamamen iyileşene kadar (ortalama 4 hafta) sürmeli.