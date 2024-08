Bakan Memişoğlu'ndan yeni 'maymun çiçeği' açıklaması: Yine 'inşallah' dedi

Yayınlanma: 23.08.2024 - 14:41

Güncelleme: 23.08.2024 - 14:42

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay’a geldi. Temaslarına valilik ziyareti ile başlayan Bakan Memişoğlu, kentteki sağlık merkezlerini ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, Hatay temasları çerçevesinde AFAD koordinasyon merkezinde il değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı öncesi bakan Memişoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Salgınlarda kişisel temizlik ve tedbirlerin önemine değinen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Öncelikle son zamanlarda gündeme gelen maymun çiçeği virüsüyle ilgili herkes bir beklenti içerisinde. Herkes her gün ve her dakika bir haber içerisinde. Biz nasıl Covid’de sağlık sistemimizin ve çalışanlarının başarısını test ettiysek emin olun her türlü salgında, her türlü hastalıkta her türlü sorunu çözebilecek hem insan gücüne hem de sağlık alt yapısına sahibiz" dedi.

"TANISI KONULMUŞ BİR HASTAMIZ YOK, İNŞALLAH DA OLMAZ"

Memişoğlu şöyle devam etti:

"Biz insanların panik ile korku ile değil, önden tedbir ve planlamayla hazırlıkla bu tür salgınların üstesinden geleceğine inanıyoruz. Ama daha salgın gelmeden ve belli bölgede endemikken insanlarımızın korkmasını istemiyoruz. Biz sağlıkçılar salgın hastalıklarla medyatik de olmak istemiyoruz. Özellikle toplumumuza bizlerin yani resmi makamların söylediklerine itibar etmelerini ve her türlü hazırlığı yaptığımızı bilmelerini istiyoruz.

Maymun çiçeği de olsa başka salgınlar da olsa bunların üstesinden gelebileceğimizi bilmelerini istiyorum. En önemli şey her türlü salgında esasında kişisel tedbir, temizlik, hijyen aynı zamanda bizlerde kapılarımızda hem de içeride her türlü testi yapabilecek gerektiği zaman aşısını yapabilecek insan gücüne ve sisteme sahibiz. O yüzden korkmalarını, tedirgin olmalarını ve paniklemelerini istemiyoruz. Emin olun biz her gün her saniye bunla ilgili alarm halindeyiz. Şu ana kadar tanısı konulmuş bir hastamız, hastalığımız yok. İnşallah da olmaz. Olursa da üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyoruz."