Uzmanı açıkladı: 'Reflü hastalığı ameliyatsız tedavi edilebilir'

Yayınlanma: 08.08.2024 - 12:48

Güncelleme: 08.08.2024 - 12:48

Mide asidinin yemek borusuna kaçmasıyla ortaya çıkan reflü hastalığı, hastaların günlük alışkanlıklarını etkileyerek yaşam kalitesini düşürebiliyor. Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Boğa reflünün belirtilerini açıklarken ameliyatsız tedavi yöntemleri hakkında da bilgiler verdi.

"REFLÜ, BAŞKA HASTALIKLARA DA DAVETİYE ÇIKARIYOR"

Reflünün mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu meydana gelen bir sağlık sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. Boğa, “Bu durum, göğüs bölgesinde ağrı, yanma, ağıza acı su gelmesi gibi temel belirtilerle anlaşılabiliyor. Öte yandan öksürük, ses kısıklığı, diş çürükleri, boğaz ağrısı, kulak ağrısı ve hatta zatürre gibi çeşitli sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. Alerjik astımı da tetikleyebiliyor” dedi.

"REFLÜ, MODERN TEDAVİ YÖNTEMLERİYLE ÇÖZÜLEBİLİR"

Prof. Dr. Boğa, “Mideden yemek borusuna asit kaçışının en yaygın nedeni, yemek borusu ve mide arasındaki kaslardan oluşan ve normalde reflü önleyici bir bariyer görevi gören alt özofagus sfinkterinin gevşek veya sürekli açık olmasıdır. Ancak, sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan modern tedavi yöntemleri ile bu hastalığın etkilerini kolay bir şekilde azaltmak mümkün. Örneğin ileri endoskopi, geleneksel açık cerrahiye kıyasla daha az ağrıya neden olur. İyileşme süresi daha hızlıdır ve hastanede kalış süresi daha kısadır” diye konuştu.

Prof. Dr. Boğa bu tekniğe dair ayrıntıları ise şöyle anlattı:

“Bu teknik, bir kamera ve ışık sistemi içeren ince, esnek bir tüp olan endoskop aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Endoskop, hastanın sindirim sistemi boyunca ilerletiliyor. Bu sayede gastroenterologlar, doğrudan görüntü elde ediyor ve çeşitli aletler kullanarak tanı ve tedavi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Ancak, endoskopi işleminde en az doktor kadar, hasta da rol üstleniyor. Endoskopi öncesinde belirli bir süre aç kalmak gerekiyor. İşlem sırasında hasta genellikle anestezi veya sedasyon alıyor. İşlem sonrasında ise hastalara kısa bir süre dinlenmeleri öneriliyor.”

"ENDOSKOPİK TEDAVİLER DE KENDİ İÇİNDE ALT YÖNTEMLERE AYRILIYOR"

Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Boğa, “Modern tıbbın önemli bir parçası olan endoskopi, üst gastrointestinal sistemdeki reflü, mide ülserleri ve gastrit gibi sorunların yanı sıra alt gastrointestinal sistemdeki polipler, bağırsak iltihapları ve kanser taramaları gibi pek çok sorunun değerlendirilmesinde kullanılıyor. Elbette, bu tedavi yöntemi de kendi içinde alt sınıflara ayrılıyor. Örneğin, mide girişindeki doğal bariyer olan mide kapağının dolaylı olarak onarıldığı Anti-Reflü Mukozektomi (ARM) tedavisinde mide kapağı daha sıkı hale getiriliyor. Bir başka yöntem olan EsophyX ile ise mide kapağını orijinaline uygun şekilde onarılarak alt özofageal sfinkteri sıkılaştırılıyor. Böylece, mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasını engelleniyor. Ben de ileri endoskopi alanındaki uzmanlığımla bana danışan tüm hastalarımın endoskopik tedavi süreçlerini daha etkili ve güvenilir hale getiriyorum” ifadelerini kullandı.