Uzmanı açıkladı: Saç dökülmesinin sebepleri nelerdir?

Yayınlanma: 17.11.2023 - 15:05

Güncelleme: 17.11.2023 - 15:09

Dermatoloji Uzmanı Doktor Mehmet Uzun saç dökülmesi ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Dermatoloji Uzmanı, saç dökülmesi mevsim değişiklikleri, stres, demir eksikliği, hormon bozuklukları sebebiyle meydana gelebildiğini söyledi.

Dr. Uzun, "Uzun süren saç dökülmeleri ciddi hastalıkların habercisi olabilmektedir. Mevsim değişiklikleri, stres, demir eksikliği ve hormon bozuklukları saç dökülmesine neden olan diğer faktörlerdir. Bu düşüncede uzun süren saç dökülmeleri ciddi hastalıklardan kaynaklanabilmektedir" dedi.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN ALTINDA YATAN NEDENLER

Saç dökülmesinin altında yatan nedenlere de değinen Uzun, "Sağlıklı bir saç derisinde yaklaşık 100 bin adet saç yer almaktadır ve erişkinlerde yıkanma ile birlikte taramaya bağlı olarak günde ortalama 100 ile 150 adet saç teli dökülmesi normal bir durumdur. Saç dökülmesinin altında yatan nedenler hormonal ve besinsel unsurlar, kimyasal madde maruziyeti, genetik faktörler, sistemik hastalıklar, kıl gelişimindeki anormallikler, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıkları nedeniyle meydana gelir. Sağlıklı bir bireyde saç dökülmeleri iki aya kadar devam edebilmektedir. Yılda üç defa tekrarlanan saç dökülme süresinin 2 ayı aşması ise önemli hastalıkların habercisi olabilir ve uzman yardımı gerektirebilir" şeklinde konuştu.

'HASTAYA ÖZEL TEDAVİ OLUŞTURULMALIDIR'

Saç dökülmesinin tipi tanı konulmasında oldukça önemli olduğunu belirten dermatoloji uzmanı şu şekilde devam etti:

"Şöyle ki saç derisinde, kepek, kabuk ve kaşıntıyla giden döküntüler genellikle egzema ya da sedef hastalığına, demir para büyüklüğünde parça parça dökülmelerde ise saçkıran ya da mantar hastalığına işaret edebilmektedir. Farklı boyutlarda saç dökülmeleri mevcut ise ve kişinin elleri sıklıkla saçlarına gidiyorsa, bu durum strese bağlı yolma bozukluklarının belirtisi olabilmektedir. Saç derisinde, baş ağrısı yapacak derecede, kabuklu yaralar var ise bu durumda kalıcı saç dökülmesi yapan liken gibi daha ciddi hastalıkların habercisi olabilmektedir."

Uzun açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:

"Vitamin eksiklikleri, tiroid hastalığı ya da vücudumuzu etkileyen başka bir hastalıkta da genel saç dökülmesine neden olabilmektedir. Özellikle erkeklerde aile öyküsünde saç dökülme sorunu var ise, saçın önlerinde açılma ile başlayan erkek tipi dökülme olabildiği gibi, belirttiğimiz gibi bu hastalıkların hepsinin tedavisi birbirinden farklı olabilmektedir. Sonuç olarak, saç dökülmesi yaşayan kişilerde öncelikle muayene ardından tahlil yapılıp, tedavi şeması her hastaya özel bir biçimde oluşturularak tedavi yapılmaktadır. Saç dökülmesinin günümüzde birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır."