Uzmanı anlattı: Monotonluk cinsel hayatı öldürüyor

Evliliklerde seks sıklığının azalmasının en önemli nedenlerinden birinin monotonluk ve iletişimsizlik olduğunu söyleyen Klinik Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Uzun süreli ilişkilerde iş- aile-okul sorumlulukları, finansal problemler, vakitsizlik, yenilik arayışına girmemek, belirli bir monotonluğu takip etmek gibi pek çok sorun İlişkiyi etkileyebiliyor" ifadelerini kullandı.

DHA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 14:00
Uzmanı anlattı: Monotonluk cinsel hayatı öldürüyor
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Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, ilişkilerdeki tutkunun zamanla azalmasının nedenlerini ve çözüm yollarını açıkladı. Hattat, yayınlanan araştırmalara göre evli çiftlerin yılda 50 ila 55 kez seks yaptığını belirterek, bu durumun ortalama olarak haftada bir ya da iki kez denk geldiğini ifade etti. Ayrıca, ilişkilerdeki cinsel aktivitenin zamanla azaldığını belirten Hattat, bu durumu yüzde 10-20'sinin cinsiyetsiz (aseksüel) kategoriye girdiğini söyledi.

PEK ÇOK ORGANİK FAKTÖR VAR...

Hattat, ilişkilerdeki sorunların sadece psikolojik değil, aynı zamanda organik faktörlerden de kaynaklanabileceğini vurgulayarak, hormonal değişimlerin, hastalıkların, ilaç kullanımının, beslenme, egzersiz gibi yaşam tarzı faktörlerinin ilişki sorunlarına etki edebileceğini belirtti. Özellikle stres, depresyon, çift arasındaki çatışmalar gibi psikolojik etkenlerin ilişki sorunlarına neden olabileceğini ifade etti.

Uzun süreli ilişkilerde monotonluğun ve rutinin oluşmasının, çiftlerin birbirinden kopmalarına neden olduğunu söyleyen Hattat, özen göstermeyi unutmanın da önemli bir faktör olduğunu belirtti. Dopamin ve oksitosin gibi hormonların, çiftleri bir arada tutan kelepçeler gibi olduğunu ifade eden Hattat, bu hormonların zamanla azalmasıyla birlikte çiftlerin bağlarının da zayıflayabileceğini dile getirdi. Bu nedenle, evliliğin sürekli olarak yeniden keşfedilmesi gerektiğini söyledi.

ÇİFTLERE TAVSİYELER

Uzun süredir birlikte olan çiftlere tavsiyelerde bulunan Hattat, çiftler arasındaki iletişim eksikliğinin sorunların büyümesine neden olduğunu ifade ederek, iletişimde samimiyet ve açıklık olması durumunda sorunların daha etkili bir şekilde çözülebileceğini belirtti.

Son olarak, çiftlerin yaşadıkları sorunları doğallaştırma eğiliminde olduklarını söyleyen Hattat, bu durumu aşmanın yollarını anlattı. Çiftlerin birbirleriyle sorunlarını paylaşmalarının ve bir uzmana başvurarak ortak bir tedavi planı oluşturmalarının önemine vurgu yaptı. İlişkilerde detaylara dikkat edilerek, birbirine özen gösterilmesi ve iletişimin güçlendirilmesinin çiftlerin mutlu bir birliktelik sürdürmelerine yardımcı olabileceğini ifade etti.


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