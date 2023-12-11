Uzmanı uyardı, 30 yaşından sonra her kadın bu riski taşıyor

Uzmanlar her kadının 30 yaşından itibaren rahim ağzı kanseri tehlikesi altında olduğunu belirterek, HPV taraması yapılması gerektiğini belirtti.

İHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 12:27
Uzmanı uyardı, 30 yaşından sonra her kadın bu riski taşıyor
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Kadın Hastalıkları uzmanı Dr. Şerife Özlem Genç, 30 yaşından sonra kadınlarda mutlaka taranması gereken HPV virüsü hakkında açıklamalarda bulundu.

Dr. Öğretim Üyesi Genç yaptığı açıklamada, "HPV virüsünün rahim ağzı kanserine sebep olabileceğine değinerek, "HPV virüsünün o bölgede olması kanser olduğumuz anlamına gelmez ancak zamanla ilerlemesi durumunda kansere dönüşebilir. Uzun süreli virüsün kalması rahim ağzını bozabilir. Rahim ağzı kanseri tarama programlarımız var. Bu programlar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının önerdiği 30 yaşından sonra 65 yaşına kadar her 3 yılda bir smear tarama veya her 5 yılda bir smear ile hpv virüs taraması yapılmalıdır" dedi.

"GENİTAL BÖLGEDE AĞRI OLABİLMEKTEDİR"

HPV virüsünün bulgularından bahseden Dr. Genç, belirtilerde genital bölgede ağrı olabildiğini söyleyerek, "Anormal vajinal kanama ve genital bölgede ağrı olabilmektedir. Böyle durumlarda oluşan kişilerde daha öncesinde tarama yaptırmamışsa smear tarama yapıyoruz. Anormal bulgularla karşılaştığımızda bu bulguları netleştirmek için kolposkopi cihazımızla incelemelerde bulunup, anormal bulguya rastlanılan bölgelerden biyopsi alıyoruz. Kanser bulgusuna rastlanılması durumunda gerekli cerrahi ve tedavi yöntemleri ile hastanemizde hastalarımıza tedavilerini uyguluyoruz" dedi.


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