10 ay önce ücretsiz olacağını duyurmuştu: Bakan Koca’dan HPV aşısı açıklaması!
Sağlık Bakanı Koca, 10 ay önce ücretsiz olacağını duyurduğu HPV aşısı hakkında açıklamada bulundu. Koca, "HPV aşılamaları kısa sürede başlayacak, tedarik için firmalarla görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2022 kasım ayı HPV aşısının ücretsiz olacağı vaadinin üzerinden aylar geçmesinin ardından açıklamada bulundu.
Koca tedarik için firmalarla görüşmelerin devam ettiğini belirtirken aşılamaların kısa sürede başlayacağını duyurdu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Koca uzun vadede ‘yerli HPV aşısı’ üretimi vurgusunda bulunurken üreticilerden de destek talebinde bulundu.
Koca, "Firmalarla pazarlıkta elimizi kuvvetlendirmek için talebi üretenlerden destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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