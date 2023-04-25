Uzmanı uyardı: 'Ameliyatsız estetik uygulamaları basit işlemler değil'

Yayınlanma: 25.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 25.04.2023 - 07:00

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte estetik alanındaki yenilikler, bireylerin tercihlerine yön veriyor. Ameliyat gerektiren estetik tedaviler yerini cerrahi yetkinliği zorunlu kılmayan, dermatolojik cilt uygulamalarına bırakıyor. Öyle ki Research and Markets’in yayımladığı verilere göre, 2022’yi 11,87 milyar dolarla kapatan ameliyatsız estetik tedavi pazarının 2028’de 19,94 milyar dolar değerine ulaşması bekleniyor.

Pek çok yaş grubundan kişi, görünümlerini iyileştirmek ve yaşlılık belirtileriyle mücadele etmek için botoks, dolgu maddeleri gibi enjekte edilebilir yöntemlere başvururken, mezoterapi kozmetik dermatolojinin zirvesine yerleşiyor. Dermatoloji Uzmanı Hande Ulusal, her yıl ortalama yüzde 9 büyümesi beklenen ameliyatsız estetik tedavilerdeki yeni trendleri ve yöntemleri açıklıyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, “Teknolojinin hızla gelişmesi estetik tedavilerde de yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına kapı araladı. Nitekim artık acılı ve iyileşme süreci gerektiren operasyonlar geride kalıyor ve cilde doğrudan uygulanan, etkisinin kısa zamanda gözlendiği ameliyatsız uygulamalara talep artıyor. Estetik kaygılarını bıçak altına yatmadan gidermek isteyenler, bu uygulamaları bir kurtarıcı olarak görüyor. Örneğin mezoterapi bunların başında gelirken, göz altı ışık dolgusu ve yüz gençleştirme yöntemleri gün geçtikçe popülerleşiyor” dedi.

CİLDİ 1 SAATTE GENÇLEŞTİRİYOR

Mezoterapinin cildin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini ve ilaçları cildin derinine ulaştırmak için kullanılan bir yöntem olduğunu açıklayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, dermatolojik gençleşme yöntemleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Mezoterapi, cildin orta tabakasına, akupunktura benzeyen bir yöntem olarak iğne kullanılarak yapılan bir işlemdir. Genellikle 10 ila 15 dakika arasında sürüyor. Mezoterapinin oldukça geniş uygulama amacı ve bölgesi bulunurken, ciltte meydana gelen tahribatları gidermek ve zayıflayan kan dolaşımının düzenlenmesi ilk sırada yer alıyor. Bu uygulamalarda cilt yenilenirken, gevşeyen dokuların yeniden eski sıkılığını kazanarak gençleşmesi sağlanıyor.”

“GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSUNUN ETKİLERİ PAHA BİÇİLMEZ”

Yüz gençleştirmek için yaptırılan ameliyatsız estetik tedavilerin yalnızca cilt sıkılaştırmayı kapsamadığını, parlak ve canlı bir cilt için de sıkça tercih edildiğini aktaran Dermatoloji Uzmanı Hande Ulusal, “Yüz gençleştirmede göz altı ışık dolgusunun etkileri de paha biçilmez! Çünkü cilt yalnızca yaşın ilerlemesiyle de değil, günlük hayattaki tempo, beslenme ve uyku düzenine bağlı olarak da yorulup sağlığını kaybedebiliyor. Göz altı ışık dolgusu ise göz altındaki morluk ve karartıları, yorgun görüntüyü, kırışıklıkları ve sarkmaları azaltıyor. Hyalüronik asit maddesi sayesinde göz altındaki derinin renginin açılmasını sağlıyor ve aydınlık bir görüntüye kavuşturuyor. 15 ila 20 dakikada tamamlanan bu işlem, genç ve sağlıklı bir cilt yaratıyor. Bunun yanı sıra düzenli uygulandığında 9 ila 12 aylık etki süresi daha da uzuyor” şeklinde konuştu.

“AMELİYATSIZ ESTETİK UYGULAMALAR BASİT BİR İŞLEM OLARAK GÖRÜLMEMELİ

Tıpkı estetik operasyonlar gibi ameliyatsız estetik uygulamalarında da istenilen sonuçların alınmadığı senaryolarla karşılaşılabileceğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, göz altı ışık dolgusu ve ameliyatsız estetik tedavileri hakkında bilinmesi gereken detayları da şu sözlerle paylaştı:

“Ameliyatsız estetik uygulamalarda bütünsel bir yaklaşım benimsemek şart. Hastanın isteklerini dinlerken, ihtiyaçlarının da belirlenmesi gerekiyor ki kusursuz bir hizmet sunulabilsin. Bunun yanı sıra hastaların da mezoterapi yaptırmak için alanında uzman dermatologları veya estetik hekimlerini tercih etmelerini öneriyoruz. Çünkü basit bir işlem olarak görülen birçok ameliyatsız estetik uygulamalar uzman hekimler tarafından yapılmazsa hastalarımızda ciddi sorunlara yol açabiliyor.”



