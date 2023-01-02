Estetikte 'merdiven altı' uyarısı!

02 Ocak 2023 Pazartesi, 07:00

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eksal Kargı, gerek iş hayatı, gerek aile hayatında kişinin özgüvenli olmasının çevresini de olumlu etkileyerek sağlıklı bir hayat sürmesini sağlayabildiğini anlatarak, en önemli konunun da hastanın mutluluğu ve iyi hissetmesi olduğunu belirtti.

Estetik ameliyatlar sonrası ağrı hissedilmesinin her ameliyat için söz konusu olmadığını, birçok estetik ameliyat sonrasında ağrı hissedilmediğini ifade eden Kargı, "Hafif ağrı olursa bu 1-2 günde geçer ve bu sürede de kolaylıkla ağrı kesici ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Kasların da dahil olduğu ameliyatlarda, örneğin meme protezi ameliyatlarında ağrı ve gerginlik hissi biraz daha uzun sürebilir" değerlendirmesini yaptı.

"UCUZ DİYE SAĞLIKSIZ SEÇİMLER YAPMAYIN"

Kargı, silikonun tıpta çok kullanılan bir malzeme olduğunu ve meme protezinin kansere neden olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kanser bütün dünyada artıyor. Estetik amaçlı meme protezi koydurmuş bir kadın da her kadın gibi kansere yakalanma riskine sahiptir. Silikon, başka düzeltici ameliyatlarda da güvenle kullandığımız bir materyal olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca meme büyütme ameliyatı sonrası karşılaşılan riskler ender rastlanan bir durumdur. Kişinin sağlığını hiçbir şekilde tehlikeye sokmaz. Kullanılan silikonun vücuda yerleştirilmesi sonrası belli ömrü yoktur. Silikon ile ilgili bir problem yaşanmadığı sürece hayat boyu kullanılır. Piyasada Çin malı silikonlar mevcuttur. Bunlar kanserojen özellikler taşıyabilir. Ucuz diye sağlıksız seçimler yapmayın. Silikon patlaması sık rastlanan durum değildir, ama yine de patlarsa patlak silikon çıkarılır, yerine sağlam silikon takılır. Ameliyattan sonra (silikon) ile süt verebilir miyim? diye sorarlar. Net olarak söyleriz ki; ameliyattan sonra çok rahat süt verebilirsiniz."

"İDEAL YAŞ ORTALAMASI VARDIR"

Estetik ameliyatların sağlık durumu ve yaş uygunsa isteyen herkese yapılabileceğini belirten Kargı, "Birtakım estetik operasyonlar için belirli yaş sıralaması ve ameliyatın yapılabilmesi için gerekli olan ideal bir yaş ortalaması vardır. Bu koşulları yerine getiren ruh ve beden olarak sağlıklı olan herkes estetik ameliyat olabilir. Örneğin kepçe kulak ameliyatı 5-6 yaşında, meme büyütme estetiği ve burun estetiği 18 yaş civarında ve yüz germe ameliyatları 40 yaş üzerindekilere yapılmalıdır" diye konuştu.

"ESTETİK DÜŞÜNEN KİŞİ AMELİYAT OLACAĞI UZMANI İYİ ARAŞTIRMALI"

Estetik ameliyatların başlıca risklerinden birinin doku ölümü olduğuna işaret eden Kargı, şöyle konuştu:

"Doku ölümünün sebebi ise operasyon yapılan bölgedeki derinin yeterli miktarda oksijen alamamasıdır. Yeterli miktarda oksijen olmaması kısa sürede doku ölümlerine neden olur. Plastik cerrahi müdahalenin diğerlerine oranla daha fazla risk taşıdığı hasta grubunun başında sigara tiryakileri ve diyabet hastaları gelmektedir. Sigara kullanan veya diyabetli kişilerde doku ölümü ile karşılaşma olasılığı olabilir. Ancak kozmetik estetik yoluna başvuranlarda bu duruma daha da nadir rastlanır."